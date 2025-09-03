Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh

Vào lúc 19h hôm nay (3/9), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Bangladesh trong trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trước thềm trận đấu này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được cho là có sức mạnh vượt trội so với đội bóng Nam Á.

Siêu máy tính của Besoccer cũng dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước U23 Bangladesh.

U23 Việt Nam vừa lên ngôi ở giải Đông Nam Á nên được đánh giá cao trước thềm trận đấu với U23 Bangladesh (Ảnh: VFF).

Theo đó, Besoccer đánh giá khả năng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik lên tới 71,9%. Trong khi đó, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 18,2%, còn khả năng U23 Bangladesh giành chiến thắng chỉ là 9,9%.

Siêu máy tính Besoccer dự đoán tỷ số dễ xảy ra nhất là 2-0 (14,2%), 1-0 (13,3%) và 3-0 (10,1%) nghiêng về đội U23 Việt Nam. Ngược lại, U23 Bangladesh chỉ có hy vọng nhỏ với tỷ số 0-1 (4%) hoặc 1-2 (2,8%).

U23 Việt Nam được đánh giá cao bởi sự ổn định. Cách đây hơn 1 tháng, đội bóng vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia. HLV Kim Sang Sik gần như giữ nguyên đội hình từng lên ngôi ở Đông Nam Á.

Trước thềm giải đấu này, HLV Kim Sang Sik đã bổ sung tiền vệ Việt Kiều Chung Nguyen Do (tên tiếng Việt là Trần Thành Trung) nhưng vào phút chót, cầu thủ gốc Bulgaria đã rút lui vì chấn thương.

U23 Việt Nam quyết tâm đoạt vé tham dự giải U23 châu Á khi có lợi thế sân nhà (Ảnh: VFF).

Ở chiều ngược lại, U23 Bangladesh bị xem là đội bóng yếu nhất bảng đấu này. Họ đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng. Không những vậy, U23 Bangladesh có nguy cơ không có sự chỉ đạo của HLV Saiful Bari Titu trong trận đấu này. Ông đã bị ốm vào tối 1/9 và phải nhập viện khẩn cấp.

U23 Bangladesh mang khá nhiều cầu thủ lai tham dự vòng loại U23 châu Á. Có thể kể đến các cầu thủ Cuba Mitchell, Fahmeed Salik (gốc Anh), Zayyan Ahmed (gốc Mỹ). Hôm qua, họ còn đón thêm cầu thủ Fahamedul Islam, người đang thi đấu cho CLB Olbia của Italy. Tuy nhiên, về cơ bản, mặt bằng trình độ của các cầu thủ Bangladesh khá thấp.