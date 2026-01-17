U23 Hàn Quốc thắng Australia, xác định hai cặp đấu bán kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Trận tứ kết cuối cùng giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia diễn ra đầy hấp dẫn. U23 Hàn Quốc khởi đầu chậm chạp, tuy nhiên họ có được bàn mở tỷ số nhờ cú đá một chạm của Baek Ga-On sau đường chuyền dài của đồng đội bên phần sân nhà.

U23 Hàn Quốc thắng 2-1 U23 Australia, tiến vào bán kết

Chịu nhiều áp lực, tuy nhiên U23 Australia vẫn chơi quyết tâm ở hiệp 2. Bất ngờ xảy ra ở phút 51, Jovanovic thoát xuống trong vòng cấm và đi bóng qua thủ môn Hong Seong-Min trước khi dứt điểm ở góc hẹp, đưa trận đấu trở về thế quân binh 1-1.

Bản lĩnh của Hàn Quốc đã được thể hiện ở phút 88 khi Shin Min-Ha bay người đánh đầu từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ kim chi đầy khó khăn.

Vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 đã được xác định, khi U23 Hàn Quốc gặp U23 Nhật Bản vào 18h30 ngày 20/1 còn U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc vào 22h30 cùng ngày.