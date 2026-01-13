Thua Uzbekistan, U23 Hàn Quốc may mắn vào tứ kết còn U23 Iran bị loại

U23 Hàn Quốc thua 0-2 trước U23 Uzbekistan, may mắn vào tứ kết

So về kỹ thuật, tính đa dạng trong các pha phối hợp, U23 Hàn Quốc thua xa đội Á quân giải U23 châu Á Uzbekistan.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) thi đấu nhạt nhòa trước U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

U23 Hàn Quốc cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Họ có cơ hội ở phút thứ 6, nhưng cú sút của Kang Seong Jin lại đi chệch xà ngang.

Nhưng những gì mà U23 Hàn Quốc làm được trong trận đấu này quá ít ỏi. Kỹ thuật kém so với cầu thủ đối phương khiến cho U23 Hàn Quốc dần mất khả năng kiểm soát bóng và khả năng kiểm soát thế trận vào tay đội bóng Trung Á.

Trong hiệp một, U23 Uzbekistan suýt ghi bàn, khi Asilbek Jumaev sút bóng trúng xà ngang khung thành U23 Hàn Quốc.

Thoát thua trong tình huống vừa nêu, nhưng đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi không thể đứng vững được lâu. Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, U23 Uzbekistan tìm thấy bàn mở tỷ số.

U23 Lebanon (áo đỏ) thắng U23 Iran, khiến cả hai cùng bị loại (Ảnh: AFC).

Trong tình huống này, đón bóng bật ra từ pha lộn xộn trước khung thành U23 Hàn Quốc, Behruzjon Karimov sút bóng rất căng, khiến thủ môn Hong Seong Min ngỡ ngàng nhìn bóng bay vào lưới.

Những phút sau đó, thủ thành Hong Seong Min phải làm việc rất vất vả, để ngăn chặn các pha dứt điểm của U23 Uzbekistan. Thế nhưng, nỗ lực và sự xuất sắc của thủ môn này không thể giúp U23 Hàn Quốc tránh được bàn thua thứ hai.

Phút 70, các cầu thủ U23 Uzbekistan phối hợp nhịp nhàng, làm hoa mắt hàng thủ U23 Hàn Quốc. Bóng đến chân Saidnurullayev, cầu thủ của đội bóng Trung Á sút bóng tuyệt đẹp từ ngay trước vạch 16m50, đưa bóng dội mép dưới xà ngang vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Uzbekistan.

U23 Iran thua 0-2 U23 Lebanon, ngậm ngùi chia tay giải đấu

Thua bất lực trước đội bóng Trung Á, nhưng U23 Hàn Quốc lại gặp may khi ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, U23 Lebanon bất ngờ đánh bại U23 Iran 1-0. Chiến thắng của U23 Lebanon khiến cả hai đội Lebanon và U23 Iran đồng loạt bị loại, vé vào tứ kết vô tình rơi vào tay U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc nhì bảng C với 4 điểm sau 3 trận, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng với 7 điểm. Lebanon có 3 điểm, còn U23 Iran có 2 điểm.