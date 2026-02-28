Thất bại đậm trước Thái Lan, futsal nữ Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch

Trong trận bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á, tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với chủ nhà Thái Lan. Đoàn quân của HLV Đình Hoàng bước vào giải đấu với tư cách là nhà vô địch SEA Games 33 vừa qua.

Tuyển futsal nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan (Ảnh: FAT).

Mặc dù vậy, tuyển futsal nữ Việt Nam đã không thể đánh bại được đối thủ thống trị futsal Đông Nam Á nhiều năm qua là Thái Lan.

Trong trận đấu này, tuyển futsal nữ Việt Nam đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 do công của Thu Xuân.

Tuy nhiên, Thái Lan đã cho thấy bản lĩnh. Ngay ở phút thứ 4, Nattamon Artkla đã ghi bàn gỡ hòa cho "Voi chiến". Tới phút 11, Jenjira Bubpha đã xác lập vị thế dẫn trước cho chủ nhà sau pha vô lê đẹp mắt.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, futsal nữ Việt Nam thi đấu khá bế tắc trước hàng thủ của Thái Lan.

Thế trận giằng co diễn ra trong hiệp 2. Tuy nhiên, chỉ một thoáng thiếu tập trung ở phút 34, tuyển futsal nữ Việt Nam đã thủng lưới 2 bàn liên tiếp với các pha lập công của Jenjira Bubpha và Arriya Saetoen.

Dù bị dẫn trước nhưng Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh (Ảnh: FAT).

Trong những phút cuối, tuyển futsal nữ Việt Nam chơi power-play và chỉ ghi được 1 bàn do công của Thanh Ngân. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Thái Lan.

Với kết quả này, futsal nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong trận tranh hạng ba vào lúc 15h ngày 2/3. Đây là trận đấu tái hiện lại trận chung kết SEA Games 33 vừa qua. Trong khi đó, Thái Lan gặp Australia trong trận chung kết vào lúc 18h30 cùng ngày.

Hành trình vào bán kết của futsal nữ Việt Nam không hề bằng phẳng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã thất bại với tỷ số 0-2 trước Australia trong trận ra quân. Sau đó, đội bóng đã thắng Philippines và Myanmar.

Sau vòng bảng, tuyển futsal nữ Việt Nam kết thúc ở vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm, kém Australia 1 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia và 8-0 trước Malaysia để kết thúc với ngôi đầu bảng B.

Sau thất bại ở SEA Games 33, Thái Lan rất quyết tâm đòi lại ngôi vương Đông Nam Á khi giải futsal nữ Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà.