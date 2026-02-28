Lại Lý Huynh vào chung kết cờ tường, khiến kỳ thủ Trung Quốc bật khóc

Lại Lý Huynh tiếp tục “đại náo” làng cờ tướng Trung Quốc. Ở giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 tại công viên văn hóa Quảng Châu, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào chung kết.

Lại Lý Huynh vào chung kết giải cờ tướng Ngũ Bội Dương sau chiến thắng trước Triệu Phàn Vỹ (Ảnh chụp màn hình).

Ở trận lượt đi vòng bán kết diễn ra vào sáng 28/2, Lại Lý Huynh đã giành chiến thắng trước kỳ thủ đặc biệt của Trung Quốc là Triệu Phàn Vỹ (ngồi xe lăn thi đấu). Tới trận lượt về vào tối 28/2, Lại Lý Huynh đã chọn lối chơi chắc chắn, kiểm soát thế trận trước sức ép lớn từ đối thủ. Sự điềm tĩnh và chính xác giúp anh cầm hòa thành công, qua đó giành vé vào chung kết đầy bản lĩnh.

Ở những nước cuối cùng, Triệu Phàn Vỹ đã liên tục chiếu tướng nhưng Lại Lý Huynh dễ dàng hóa giải và ra dấu cờ hòa nhưng kỳ thủ Trung Quốc không chấp nhận. Cho đến khi trọng tài thông báo, Triệu Phàn Vỹ nỗ lực đi tiếp vài nước và buông cờ.

Kết quả, Lại Lý Huynh đã giành quyền vào chung kết, còn Triệu Phàn Vỹ đã rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên, Lại Lý Huynh góp mặt ở giải cờ tướng Ngũ Bội Dương và anh đã xuất sắc giành quyền vào chung kết.

Lại Lý Huynh lọt vào chung kết ngay lần đầu tham dự giải Ngũ Bội Dương (Ảnh: YCWB).

Vào năm ngoái, Lại Lý Huynh vừa gây sốt khi vượt qua hàng loạt kỳ thủ Trung Quốc để giành chức vô địch thế giới. Vì vậy, việc anh vào chung kết giải cờ tướng danh giá nhất Trung Quốc không phải là điều bất ngờ.

Với việc lọt vào trận chung kết, Lại Lý Huynh ít nhất đã kiếm được 700 triệu đồng tiền thưởng của ban tổ chức. Trong trường hợp vô địch, kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ nhận được 1,1 tỷ đồng tiền thưởng.

Đối thủ của Lại Lý Huynh trong trận chung kết là người thắng ở cặp Doãn Thăng với Trình Vũ Đông. Hai kỳ thủ này đã bất phân thắng bại ở hai lượt vòng bán kết. Họ phải đấu cờ chớp để phân định thắng thua.