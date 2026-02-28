VĐV Đào Hồng Sơn: "Đô vật tử vong ở hội làng vì quá chênh lệch về hạng cân"

"Đây là sự cố đáng tiếc với ban tổ chức", đô vật Đào Hồng Sơn chia sẻ với phóng viên Dân trí sau sự cố một đô vật tử vong trong lúc tham gia lễ hội vật truyền thống làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) hôm 26/2.

Anh N.V.T (quần xanh nằm dưới đất) tử vong vì gãy cổ tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (Ảnh cắt từ clip).

Trong các clip được đăng tải trên mạng xã hội, đô vật N.V.T (44 tuổi) bị gãy cổ trong một tình huống bị đối thủ quật đầu xuống sàn đấu và nằm im bất động.

Theo xác nhận của lãnh đạo Đảng uỷ xã Kim Anh, sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do tiên lượng xấu, tới sáng 27/2 gia đình đã đưa nạn nhân về nhà, nạn nhân sau đó đã tử vong.

Sự cố đáng tiếc của đô vật N.V.T đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đặc biệt là các hội vật làng truyền thống đầu năm vẫn đang được tổ chức tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

"Sự cố đô vật tử vong nói trên có thể xem là lời cảnh báo đến ban tổ chức các lễ hội khi cần phải làm tốt trong việc kiểm tra, phân loại các đô vật đủ điều kiện lên sàn đấu. BTC ở lễ hội làng Thái Lai đã thiếu sót khi để hai đô vật có sự chênh lệch lớn về hạng cân đấu với nhau, trong khi một đô vật là vận động viên bán chuyên nghiệp và đã từng qua ăn tập, người còn lại thì chưa qua ăn tập gì lại còn có tý say rượu khi lên sàn đấu.

Kèo đấu đấy vừa lệch cân, vừa lệch về chuyên môn. BTC phải xem đô vật có đủ điều kiện sức khoẻ để thi đấu hay không. Như chúng tôi là VĐV chuyên nghiệp, khi lên sàn đấu mà gặp những đối thủ như thế này thì chúng tôi cũng nhường nhịn, vật mang tính biểu diễn chứ không mang tính triệt hạ đối thủ.

Những kèo vật vui xuân ở hội làng truyền thống thì đô vật vào sới chỉ nên sử dụng các miếng đánh mang tính biểu diễn, đem lại niềm vui tiếng cười cho mọi người. Còn kèo vật dẫn tới sự cố nói trên là hai đô vật hơi "xanh chín", máu ăn thua cao quá nên xảy ra tình huống đáng tiếc không thể lường trước được", đô vật Đào Hồng Sơn cho biết.

Đô vật Đào Hồng Sơn tham gia sới vật ở hội làng truyền thống đầu năm (Ảnh: FB ĐHS).

Cũng theo đô vật Đào Hồng Sơn, thông thường các đô vật chuyên nghiệp sẽ luôn có kỹ năng để phòng tránh các chấn thương có thể xảy ra trong khi thi đấu, khác với các đô vật phong trào thường thi đấu theo bản năng dẫn tới nhiều đòn đánh, miếng đánh rất dễ dẫn tới chấn thương.

"Nhiều lễ hội làng vẫn để cho các đô vật phong trào đã uống rượu rồi vẫn ra sàn đấu, điều này rất là nguy hiểm. Thông thường các đô vật chuyên nghiệp như chúng tôi đến các lễ hội vật làng truyền thống cũng chỉ chọn các kèo đấu giữa các VĐV chuyên nghiệp với nhau chứ không vật với trai làng vì nó không cân sức.

Các VĐV chuyên nghiệp luôn hiểu các miếng đánh như quăng ném đối thủ, bó cổ, bẻ khớp tay và chấn là không được sử dụng trên sới vật truyền thống, nhưng các đô vật không chuyên nhiều khi lại bất chấp, thi đấu theo bản năng để giành chiến thắng", đô vật sinh năm 1997 nói thêm.

Đáng chú ý, đô vật Đào Hồng Sơn cho rằng việc gặp chấn thương trong thể thao là điều khó tránh khỏi, nhất là với các môn thi đấu đối kháng. Tuy nhiên việc trang bị kỹ năng kiến thức là cách để giảm thiểu những rủi ro xảy ra, nhất là ở môn vật vốn có nhiều đòn thế, miếng đánh rất dễ dẫn tới chấn thương.

"Mọi người có thể thấy mới đây ngay cả đô vật chuyên nghiệp người Nga là Rafael Raimon cũng gặp chấn thương nặng khi tham gia lễ hội vật làng truyền thống ở Hà Nội. Có điều anh ấy tái phát chấn thương trật khớp vai cách đây gần 5 năm khi cố gắng thực hiện một động tác ôm quật đối thủ.

Chính vì vậy tôi nghĩ rằng mọi người khi tham gia sới vật cần phải tập luyện về chuyên môn, phải khởi động kỹ, đặc biệt khi cơ thể không được tỉnh táo, mệt mỏi thì không nên lên sàn đấu.

Ban tổ chức các lễ hội vật làng truyền thống cũng phải xem bài học kinh nghiệm tự sự cố ở làng Thái Lai để tổ chức tốt hơn, vì vui xuân an toàn vẫn là trên hết", đô vật Đào Hồng Sơn chốt lại.