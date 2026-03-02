Xác định thời điểm cuối cùng AFC ra phán quyết với Malaysia

Vòng chung kết giải Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại ba thành phố của Saudi Arabia là Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trong đó, sân vận động Thể thao King Fahd ở thủ đô Riyadh sẽ là nơi chứng kiến trận khai mạc và chung kết giải đấu.

Thời điểm chậm nhất để AFC ra phán quyết với Malaysia vào ngày 11/4 (Ảnh: Getty).

Ngày hôm nay, AFC đã chốt thời điểm bốc thăm giải đấu này. Theo đó, lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 11/4 tại Di sản Thế giới At-Turaif ở Riyadh (Saudi Arabia). Bốn suất cuối cùng tham dự giải sẽ được xác định sau lượt trận cuối vòng loại cuối cùng vào ngày 31/3.

Ngày 11/4 cũng là thời điểm chậm nhất để AFC ra phán quyết với Malaysia bởi cơ quan quản lý bóng đá châu Á cần chốt đủ quân số tham dự giải đấu tại Saudi Arabia. Trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31/3.

Dự kiến, trong tuần này, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sẽ ra phán quyết với Malaysia ở vụ kháng cáo liên quan tới việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Trước thềm trận đấu này, tờ Daum (Hàn Quốc) lo ngại kịch bản tuyển Việt Nam bị đối xử bất công.

“Liệu một kịch bản gây sốc có xảy ra khi Malaysia, đội tuyển từng đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2026, kháng cáo thành công từ CAS?”, tờ Daum đặt ra câu hỏi.

Tờ Daum khẳng định: “Phán quyết của CAS được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 trước Malaysia hay không sẽ do AFC quyết định, dựa trên kết luận cuối cùng từ CAS.

Khả năng đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2027 phụ thuộc khá nhiều vào phán quyết của AFC (Ảnh: NST).

Trong trường hợp CAS chấp nhận kháng cáo của Malaysia, thất bại 0-4 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên. Điều này ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng F vòng loại, nơi Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm, còn đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm.

Chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé dự vòng chung kết. Nếu kết quả thua 0-4 không được chuyển thành thắng 3-0, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn nhiều hy vọng đi tiếp. Theo quy định của AFC, khi hai đội bằng điểm, thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được ưu tiên xem xét trước”.