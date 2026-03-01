Sesko tiếp đà thăng hoa, Man Utd ngược dòng thắng Crystal Palace

Man Utd đã kéo dài chuỗi 11 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh sau màn lội ngược dòng kịch tính đánh bại Crystal Palace 2-1, trong trận đấu mà đội khách phải chơi với 10 người. Chiến thắng này cũng giúp HLV Michael Carrick trở thành chiến lược gia đầu tiên của "Quỷ đỏ" kể từ Frank O’Farrell năm 1971 giành chiến thắng ở 5 trận sân nhà đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng.

Kỷ lục bất bại duy nhất tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026 của Man Utd đứng trước thử thách lớn tại Old Trafford, và họ đã bị đe dọa nghiêm trọng chỉ sau 4 phút khi Crystal Palace bất ngờ vươn lên dẫn trước. Bàn mở tỷ số đến theo cách không hề “giáo khoa”, khi quả phạt góc sâu của Brennan Johnson tạo điều kiện để Maxence Lacroix thoát khỏi sự đeo bám và đánh đầu hiểm hóc vào góc xa.

Lacroix ăn mừng sau khi mở tỷ số cho đội khách (Ảnh: Getty).

Đây là lần đầu tiên Man Utd bị dẫn bàn tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh kể từ giữa tháng 12. Nhận thức được khả năng đội chủ nhà sẽ sớm vùng lên, Ismaïla Sarr suýt nhân đôi cách biệt cho “Đại bàng” nhưng bị Senne Lammens từ chối sau pha kiến tạo của Daniel Munoz.

Với Crystal Palace dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, trận đấu này phần nào giống như một buổi “phỏng vấn” tại Old Trafford, trong bối cảnh ông được liên hệ mạnh mẽ với chiếc ghế nóng của Man Utd vào mùa hè. Màn trình diễn trong hiệp một của đội khách chắc chắn không làm giảm giá trị của Glasner, trong khi Man Utd lại gợi nhớ đến những khó khăn đầu mùa với hàng loạt quyết định xử lý thiếu chính xác ở khu vực cuối sân.

Không ngạc nhiên khi cơ hội rõ rệt nhất của "Quỷ đỏ" đến từ các tình huống cố định: Bruno Fernandes buộc Dean Henderson trổ tài sau cú đá phạt, trước khi đường treo bóng khó chịu của anh tìm đến Casemiro nhưng cú đánh đầu lái bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Man Utd nhập cuộc hiệp hai đầy quyết tâm và suýt gỡ hòa hoàn hảo khi bóng tìm đến Benjamin Sesko, song cú dứt điểm hiểm hóc của anh bị Jaydee Canvot xuất sắc cản phá. Bước ngoặt đến ngay trước giờ thi đấu thứ 52 khi Lacroix từ người hùng hóa tội đồ vì kéo ngã Matheus Cunha trong vòng cấm, khiến Crystal Palace chịu phạt đền. Kiểm tra VAR nhanh chóng xác nhận anh đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt, đồng nghĩa với thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Fernandes lạnh lùng gỡ hòa.

Màn lội ngược dòng sớm hoàn tất cho Man Utd , và không khó đoán ai là kiến trúc sư. Phút 65, Fernandes tiếp tục tỏa sáng với đường tạt bóng đẳng cấp để Sesko băng vào giữa hai hậu vệ Crystal Palace đánh đầu ghi bàn thứ 4 trong 5 lần ra sân gần nhất.

Man Utd ăn mừng sau khi Sesko ghi bàn (Ảnh: Getty).

Những phút cuối có thể đã dễ dàng hơn cho đội chủ nhà nếu Henderson không liên tiếp từ chối Casemiro và Amad Diallo. Tuy nhiên, với lợi thế hơn người, Man Utd vẫn bảo toàn chiến thắng để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, trong khi Crystal Palace giờ hướng sự chú ý tới trận derby London với Tottenham giữa tuần.