U23 Bangladesh sẵn sàng đối đầu U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á

Trước khi tới Việt Nam, đội tuyển U23 Nam Á này phải trải qua chặng bay nối chuyến qua thủ đô Bangkok (Thái Lan). Chính vì thế, các cầu thủ Bangladesh cho thấy đôi chút mệt mỏi. Nhưng bầu không khí ấy nhanh chóng được xóa tan khi họ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ tỉnh Phú Thọ.

Đội tuyển U23 Bangladesh được đón tiếp chu đáo khi đến Việt Trì (Phú Thọ) (Ảnh: VFF).

Đội hình của Bangladesh tham dự vòng loại năm nay được chú ý với sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh, đã từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, Bangladesh đã có hai trận giao hữu với U23 Bahrain và đều thua với các tỷ số 0-1 và 2-4. ​

Đội bóng của HLV AKM Saiful Bari Titu cũng chính là đối thủ đầu tiên của chủ nhà U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay với trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 3/9 trên sân vận động Việt Trì tới đây.

Bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 có 4 đội bóng tham dự gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ có thể theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, Ban tổ chức sẽ tổ chức bán vé trực tiếp tại một địa điểm duy nhất là cổng chính nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ trên đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu.

Thời gian bán vé: Từ 14h đến 17h ngày 2/9, 8h30 đến 11h30 (buổi sáng), 14h đến 17h (buổi chiều) các ngày từ 3/9 đến 9/9.

Vé xem các trận đấu có mệnh giá lần lượt là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé cho tất cả các trận đấu diễn ra vào các ngày 3/9, 6/9 và 9/9.