HLV Kim Sang Sik kỳ vọng U23 Việt Nam được tiếp lửa trên sân Việt Trì

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Chúng tôi cùng đội ngũ phân tích luôn theo dõi sát sao các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo đã luôn quan tâm và đồng hành vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ về mục tiêu của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chủ tịch CLB Ninh Bình - người luôn thể hiện tinh thần yêu nước, đã và đang sẵn sàng tạo điều kiện và mở ra cơ hội để các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu xa Tổ quốc có thể trở về, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nước nhà”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tiếp lửa trong các trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) sắp tới: “Tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra ở Việt Trì vào tháng 12/2024, cũng như giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua tại Việt Trì và Hải Phòng, chúng ta đều được chứng kiến những khán đài rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc.

Đó thực sự là hình ảnh tuyệt vời và là nguồn động lực to lớn đối với các cầu thủ. Chúng tôi rất hy vọng bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được tái hiện tại Vòng loại U23 châu Á 2026”.

Chiều 26/8, tại trụ sở VFF, Lễ công bố Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức trở thành Đơn vị Đồng hành chính của Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 đã diễn ra.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá cao sự đồng hành của LPBank với vai trò Đơn vị đồng hành chính Bảng đấu loại Giải U23 châu Á 2026 tại Việt Nam, coi đây là nguồn động viên ý nghĩa cho cả công tác tổ chức và đội tuyển U23 Việt Nam.

VFF kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tự tin chinh phục mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.