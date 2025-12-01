Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33, quyết tâm giành HCV

3 cầu thủ bị loại vào giờ chót là Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa. Trong số này, Dương Thị Vân không kịp bình phục chấn thương. Còn Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy, thành phần nòng cốt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn hiện diện trong thành phần 23 cầu thủ, chuẩn bị sang Thái Lan dự SEA Games 33. Những cầu thủ này có thủ môn Trần Thị Kim Thanh, hậu vệ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ, các tiền đạo Phạm Hải Yến và đội trưởng Huỳnh Như.

Những gương mặt trẻ hơn, thuộc thế hệ tiếp nối của bóng đá nữ Việt Nam có Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên hay Nguyễn Thị Thuý Hằng.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rời TPHCM sang Thái Lan vào ngày mai (2/12). Tại SEA Games 33, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Philippines và Myanmar. Trong đó, hai đội Philippines và Myanmar được đánh giá rất mạnh.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện có đủ những gương mặt tốt nhất (Ảnh: VFF).

Trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ là trận đấu với Malaysia vào ngày 5/12. Toàn bộ các trận đấu của nội dung bóng đá nữ sẽ diễn ra ở Chonburi (cách thủ đô Bangkok hơn 100km).

Vòng bảng của nội dung bóng đá nữ sẽ kết thúc ngày 11/12, các trận bán kết diễn ra ngày 14/12. Còn trận chung kết và trận tranh Huy chương đồng diễn ra ngày 17/12.

Trước ngày lên đường sang Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói: “Các nền bóng đá trong khu vực đầu tư rất nhiều cho các đội bóng đá nữ. Họ nhập tịch các cầu thủ gốc nước ngoài một cách ồ ạt. Việc này gây khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam, vì cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé, thể lực yếu”.

“Nhưng bù lại, cầu thủ của chúng ta có tinh thần mạnh mẽ và nhanh nhẹn khéo léo. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được VFF tạo điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài. Chúng tôi có những trận đấu cọ xát bổ ích với những đối thủ mạnh hơn tại Nhật Bản. Qua đó, chúng ta học hỏi được rất nhiều từ những trận đấu này.

Quãng thời gian tập huấn ở Nhật Bản vừa qua, với một số trận giao hữu giúp cho đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu cao nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.