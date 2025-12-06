U22 Việt Nam đón tin vui, lên kế hoạch theo dõi U22 Malaysia thi đấu

Sáng nay (6/12), U22 Việt Nam bất ngờ đổi giờ tập, sớm hơn hẳn so với thường ngày (thường là buổi chiều). Trong buổi tập này, tiền vệ Xuân Bắc trở lại bên cạnh các đồng đội.

U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu thứ hai tại SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Anh đã có thể tập luyện bình thường, sau ít ngày được nghỉ ngơi. Trước đó, Xuân Bắc dính chấn thương trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào hôm 3/12.

Việc Xuân Bắc trở lại giúp HLV Kim Sang Sik có đầy đủ nhân sự để chuẩn bị các phương án chiến thuật khác nhau, chuẩn bị cho trận đấu với U22 Malaysia vào ngày 11/12 tới đây.

U22 Việt Nam dự kiến trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào chiều nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cũng để chuẩn bị cho trận đấu này, chiều nay, HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ đến sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), dự khán trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào vào 16h ngày 6/12. Đây là trận đấu đầu tiên của U22 Malaysia tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam muốn quan sát trận đấu này để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của U22 Malaysia, từ đó tìm ra đối sách phù hợp khi chạm trán đội bóng này.

Ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2023, U22 Việt Nam cũng nằm chung bảng với U22 Malaysia. Khi đó, đội bóng của HLV Philippe Troussier (người Pháp) thắng U22 Malaysia với tỷ số 2-1.