U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc (hiệp 2): Thế trận khó khăn

HLV U22 Việt Nam hé lộ phương án đối đầu với U22 Hàn Quốc

Trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11, ông Đinh Hồng Vinh nói: “U22 Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ của họ có tốc độ tốt và có phong cách chơi bóng hiện đại. Ngoài ra, cầu thủ Hàn Quốc luôn có thói quen di chuyển trên khắp mặt sân”.

“Thi đấu ở U22 Hàn Quốc, chúng tôi phải chơi có tổ chức, giữ vững cự ly đội hình. Tôi sẽ phân tích lại trận đấu với U22 Uzbekistan, xem xét thể trạng của các cầu thủ, trước khi có sự điều chỉnh hợp lý trong trận đấu tới gặp U22 Hàn Quốc.

HLV Đinh Hồng Vinh tại Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Chưa hết, các cầu thủ U22 Việt Nam cần làm tốt hơn trong những tình huống xử lý cuối cùng. Chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân được thi đấu trong trận tới đây, trước khi toàn đội có đánh giá tổng hợp về lực lượng”, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói thêm.

HLV U22 Việt Nam khen ngợi các học trò sau trận thua U22 Uzbekistan

Sau trận thua 0-1 của U22 Việt Nam trước U22 Uzbekitsan chiều nay (15/11), HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói: “Tôi cảm thấy đáng tiếc khi U22 Việt Nam thua sát nút U22 Uzbekistan. Các cầu thủ đã thi đấu rất quyết tâm và kỷ luật. Dù vậy, đối thủ của chúng tôi quá mạnh”.

“U22 Uzbekistan là đội bóng được tổ chức tốt và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Về phía U22 Việt Nam, chúng tôi cần cải thiện khả năng gây sức ép và khả năng xử lý các tình huống quyết định”, ông Đinh Hồng Vinh nói thêm.

U22 Việt Nam trong trận đấu với Uzbekistan có nhiều sự thay đổi so với trận ra quân gặp U22 Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu với U22 Uzbekistan chiều nay, U22 Việt Nam có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình so với trận ra quân. Điều này cho thấy, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đang cố gắng thử nghiệm càng nhiều vị trí càng tốt, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ khác nhau được thể hiện năng lực của từng người.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói về điều này: “Đây là giải đấu giao hữu, mục tiêu của U22 Việt Nam là xây dựng đội hình, kiểm tra năng lực của các cầu thủ. Chúng tôi muốn các cầu thủ được tích lũy kinh nghiệm trước khi họ bước vào các giải đấu quốc tế chính thức”.

“Sau trận đấu với U22 Uzbekistan, toàn đội sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm, để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và cho chặng đường phía trước”, vẫn là lời của ông Đinh Hồng Vinh.