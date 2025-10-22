Lịch thi đấu của U22 Việt Nam ở giải đấu tại Trung Quốc trước SEA Games

U22 Việt Nam sẽ đối đầu với ba đối thủ hàng đầu châu Á ở giải đấu này là U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp U22 Việt Nam được mời góp mặt tại các giải đấu uy tín do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức.

U22 Việt Nam có đợt thử lửa quan trọng ở giải Panda Cup tại Trung Quốc diễn ra vào tháng 11 (Ảnh: VFF).

Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3 năm nay, U22 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, cũng gặp ba đối thủ U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc).

U22 Việt Nam đã hòa cả ba đối thủ và giành hạng ba chung cuộc. Thủ môn Cao Văn Bình còn được ban tổ chức bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Giải giao hữu Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội bóng tham dự hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1/2026. Đối với U22 Việt Nam, đây là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại cùng thời điểm với đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 11. Do đó, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam ở giải giao hữu tại Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Ở trận ra quân tại giải đấu sắp tới, U22 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U22 Trung Quốc vào lúc 18h35 ngày 12/11. Tiếp đó, chúng ta sẽ đối đầu với U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11. Tới trận đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán với U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành Huy chương vàng SEA Games 33. Theo kết quả bốc thăm giải đấu này, đội bóng sẽ nằm chung bảng với U22 Malaysia và U22 Lào. Còn ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam (nòng cốt là đội U22) sẽ nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Mục tiêu của toàn đội là giành quyền vượt qua vòng bảng.