U22 Việt Nam thăng tiến mạnh, HLV U22 Thái Lan nói lời thật lòng

Mới đây nhất, U22 Việt Nam gây bất ngờ lớn khi đánh bại U22 Trung Quốc tại Panda Cup. Về lý thuyết, U22 Trung Quốc vẫn là đội bóng mạnh ở cấp độ châu Á, đồng thời họ có ưu thế sân nhà. Chính vì thế, chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc thể hiện sự tiến bộ của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan

Điều đáng chú ý tiếp theo, U22 Thái Lan cũng đang tập huấn tại Trung Quốc, nhưng họ lại không được mời tham dự Panda Cup 2025 (có sự xuất hiện của U22 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà U22 Trung Quốc). Điều đó cho thấy U22 Việt Nam được giới bóng đá quốc tế đánh giá cao.

Nói về U22 Việt Nam, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan nhận xét: “Qua những gì mà tôi chứng kiến tại giải Đông Nam Á hồi tháng 7, tôi cho rằng U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất của chúng tôi tại SEA Games 33. Tiếp đến là các đội U22 Indonesia và Malaysia”.

“Đấy là những cái tên đáng gờm nhất tại SEA Games diễn ra vào tháng 12 năm nay. Dĩ nhiên, tôi cũng không dám đánh giá thấp các đối thủ còn lại”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói thêm.

U22 Việt Nam vừa có chiến thắng trước U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Lào và Malaysia. Bảng B thi đấu ở tỉnh Songkhla. Trong khi đó, bảng A có các đội Thái Lan, Timor Leste và Campuchia, bảng đấu này thi đấu tại Bangkok. Còn bảng C có các đội Indonesia, Philippines, Myanmar và Singapore, bảng C thi đấu tại Chiang Mai.

Cũng tại SEA Games, U22 Thái Lan được đánh giá là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam, nhờ đội bóng xứ sở chùa vàng sở hữu lợi thế sân nhà. U22 Thái Lan đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Về cơ bản, bộ khung của chúng tôi đã được hình thành từ vòng loại giải U23 châu Á (hồi đầu tháng 9). Chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số gương mặt mới ở đợt tập huấn tại Trung Quốc lần này”.

“Đây là đợt tập huấn cuối cùng của U22 Thái Lan trước SEA Games 33, đã rất lâu rồi bóng đá Thái Lan chưa giành được huy chương vàng SEA Games”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói tiếp.

SEA Games 33 chính thức diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12, riêng nội dung bóng đá nam sẽ thi đấu từ ngày 3/12.