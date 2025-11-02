Được giữ nguyên địa điểm thi đấu, U22 Việt Nam có nhiều lợi thế ở SEA Games

Cụ thể, đội tuyển chủ nhà U22 Thái Lan thay vì thi đấu vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, sẽ được chuyển về thi đấu trên sân vận động quốc gia Thái Lan Rajamangala tại Bangkok. Cùng di chuyển theo U22 Thái Lan sẽ là các đội thuộc bảng A gồm các đội U22 Campuchia và U22 Timor Leste.

Đương kim vô địch (ĐKVĐ) U22 Indonesia và các đội thuộc bảng C, gồm Myanmar, Philippines và Singapore, thay vì thi đấu trên sân 700th Anniversary tại Chiang Mai, sẽ chuyển đến thi đấu ở sân Tinsulanon tại Songkhla.

U22 Việt Nam có nhiều lợi thế về lịch thi đấu tại SEA Games 33 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Riêng đội tuyển U22 Việt Nam và các đội thuộc bảng B gồm Malaysia và Lào vẫn thi đấu trên sân 700th Anniversary tại Chiang Mai, theo đúng lịch cũ.

Ngoài việc giữ nguyên địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam, BTC chủ nhà SEA Games 33 cũng đã phát thảo thời điểm thi đấu dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc).

Theo đó, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U22 Lào ngày 5/12. Sau đó, mãi đến ngày 11/12, chúng ta mới bước vào trận đấu thứ hai vòng bảng, gặp U22 Malaysia. Điều đó có nghĩa là U22 Việt Nam được nghỉ đến 6 ngày trước khi đá trận quyết định tranh vé vào bán kết, gặp Malaysia.

U22 Việt Nam chỉ đá hai trận tại vòng bảng, đây là lợi thế khác dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngược lại, đối thủ chính của chúng ta là U22 Malaysia sẽ gặp U22 Lào ngày 8/12. Sau đó, ngày 11/12, họ đối đầu với U22 Việt Nam. So với U22 Việt Nam, U22 Malaysia bất lợi đến 3 ngày nghỉ, trước khi đôi bên đá trận quyết định.

Một lợi thế khác của U22 Việt Nam, đó là chúng ta chỉ đá hai trận tại vòng bảng. Trong trường hợp U22 Việt Nam gặp một đội bóng của bảng C ở bán kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có lợi hơn đối thủ ở chỗ chúng ta thi đấu ít hơn đối phương một trận (các đội bảng B chỉ đá hai trận, các đội bảng C phải đá 3 trận).

Điều đó dẫn đến việc U22 Việt Nam giảm đáng kể rủi ro về mặt thể lực, chấn thương và thẻ phạt. Con đường vào đến trận chung kết của U22 Việt Nam, vì thế, đang rộng thênh thang.