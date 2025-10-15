Báo Đông Nam Á nhận xét về chiến thắng nhọc nhằn của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Nepal trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tối qua. Trong đó, bàn thắng duy nhất của “Rồng vàng” tới từ pha đá phản lưới nhà của Suman Shrestha.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn trước Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Chứng kiến chiến thắng của tuyển Việt Nam, tờ Makan Bola của Malaysia giật tít: “Tuyển Việt Nam phải dựa vào bàn phản lưới nhà để thắng Nepal”. Trong đó, tờ báo của Malaysia nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng để gây sức ép lên Malaysia.

Tuy nhiên, họ thi đấu thiếu thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam chỉ có bàn thắng duy nhất tới từ pha đá phản lưới nhà của Suman Shrestha. Hậu vệ của CLB Odi SC kém may mắn trong tình huống này.

Đội tuyển Việt Nam rất muốn có thêm bàn thắng. Các chân sút như Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ và Thanh Nhàn đều có cơ hội thử sức nhưng không chiến thắng được thủ thành Chemjong. Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đã có một số điều chỉnh nhưng vẫn không thể giúp đội tuyển Việt Nam ghi bàn”.

Tờ Bola.Okezone (Indonesia) cũng có chung quan điểm: “Tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng chật vật trước đối thủ xếp hạng 176 thế giới. Đây rõ ràng là kết quả thiếu thuyết phục”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Tribunnews nhấn mạnh: “Trong khi Malaysia giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1 trước Lào thì đội tuyển Việt Nam chỉ được giải cứu nhờ pha phản lưới nhà trong chiến thắng 1-0 trước Nepal. Cuộc đua giành tấm vé tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra căng thẳng”.

Tờ Ball Thai bình luận: “HLV Kim Sang Sik vẫn hài lòng bất chấp việc đội tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Nepal. Ông cho rằng trời mưa đã cản trở đội tuyển Việt Nam thi đấu. Điều quan trọng nhất với “Rồng vàng” ở thời điểm này là chiến thắng”.

Báo giới Đông Nam Á cho rằng lối chơi của đội tuyển Việt Nam kém thuyết phục (Ảnh: Nam Anh).

Tờ Siam Sport (Thái Lan) viết: “Đội tuyển Việt Nam chỉ may mắn có được chiến thắng sít sao nhờ pha đá phản lưới nhà của Suman Shrestha. Họ chật vật bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm ít hơn”.

Vào tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Lào tại Viêng Chăn ở lượt trận tiếp theo ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Malaysia sẽ đụng độ với Nepal.