Báo Hàn Quốc nói về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam so với Malaysia

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua hai chiến thắng nhọc nhằn trước Nepal để tiếp tục bám đuổi Malaysia ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Chúng ta đang có 9 điểm sau 4 trận, ít hơn Malaysia 3 điểm.

Tuyển Việt Nam nỗ lực bám đuổi Malaysia (Ảnh: Nam Anh).

Bình luận về kết quả của đội tuyển Việt Nam, tờ Daum viết: “Ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng 1-0 trước Nepal nhờ pha đá phản lưới nhà của Suman Shrestha. Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng với 3 điểm ít hơn. Malaysia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 5-1 trước Lào”.

Tuy nhiên, tờ Daum cho rằng cơ hội tham dự Asian Cup của đội tuyển Việt Nam rất lớn khi Malaysia đang có nguy cơ bị xử thua vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Tờ báo của Hàn Quốc bình luận: “Đội tuyển Việt Nam không nên bỏ cuộc, đặc biệt là khi Malaysia có nguy cơ cao bị xử thua 0-3 trong trận đấu với thầy trò HLV Kim Sang Sik ở lượt đi vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

FIFA buộc tội Malaysia đã làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Ông bà của các cầu thủ này sinh ra ở Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil và Argentina nhưng giấy tờ giả của họ lại ghi nơi sinh là Malaysia.

Nếu như Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 Malaysia thì đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng và sáng cửa tham dự Asian Cup 2027”.

Tờ Daum cho rằng tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa giành vé dự cúp châu Á khi Malaysia đối diện với nguy cơ bị xử thua (Ảnh: Nam Anh).

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định sẽ kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA cũng như lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). AFC cho biết sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA và CAS trước khi công bố án phạt của Malaysia.

AFC ấn định FAM thời hạn chót để hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 31/3/2026. Trong thời gian này, Malaysia vẫn được thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm.

Điều đó có nghĩa rằng, rất có thể, AFC sẽ chỉ tuyên án phạt khi Malaysia hoàn tất giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027 (trong đó có trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026). Điều này có thể khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chịu sức ép ở lượt về, khi thất bại 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi vào tháng 6 vừa qua.