Báo Nepal bình luận khi đội nhà thua sát nút trước tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Nepal trong trận tái đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) vào tối 14/10. Dù giành 3 điểm nhưng “Rồng vàng” thêm một lần khiến cho người hâm mộ thất vọng.

Dù tung ra hơn 20 cú dứt điểm nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ ghi 1 bàn thắng vào lưới Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Cũng như trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam tung ra hơn 20 cú dứt điểm ở trận lượt về với Nepal. Dù vậy, các chân sút của đội bóng không thể chọc thủng lưới đối thủ. Bàn thắng duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận đấu này tới từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Suman Srestha bên phía Nepal. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam đã ba lần đưa bóng tìm tới trúng khung gỗ của Nepal.

Báo giới Nepal tỏ ra buồn bã khi chứng kiến đội nhà tiếp tục thất bại trước đội tuyển Việt Nam và chính thức bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 sau 4 trận toàn thua.

Tờ Deshsanchar bình luận: “Nepal đã dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027 sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu này, Nepal đã gặp khó khăn từ sớm khi bị thủng lưới ngay ở phút thứ 5 sau pha đá phản lưới nhà của Suman Srestha. Đây là bàn thắng mang tính chất quyết định của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam gây sức ép mạnh mẽ sau đó nhưng họ không tài nào xuyên thủng lưới Nepal. Thậm chí, đoàn quân của HLV Matt Ross còn có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa ở phút 85 nhưng không thể tận dụng thành công”.

Tờ Deshsanchar cũng nói thêm về sự cố trước trận đấu: “Trọng tài đã tạm hoãn trận đấu 30 phút vì mưa lớn trên sân Thống Nhất. Việc thi đấu trong điều kiện sân lầy lội ảnh hưởng tới cả hai đội bóng”.

Một tờ báo khác của Nepal là Ron Post bình luận: “Trận đấu thứ 100 của Rohit Chand cho đội tuyển Nepal đã biến thành thảm họa. Đội bóng đã thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam và chính thức dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027. Toàn đội đã không thể mang tới kỷ niệm đẹp cho Rohit Chand trong ngày đặc biệt”.

Báo Nepal đánh giá đội nhà chơi hay nhưng vẫn không tránh nổi thất bại trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Tờ Nepal News giật tít: “Nepal lại thất bại trước đội tuyển Việt Nam”. Tờ báo này nhấn mạnh: “Nepal trải qua trận đấu tốt nhưng không tránh được thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng chỉ chịu thua từ bàn thắng duy nhất tới từ pha đá phản lưới nhà của Suman Srestha. Như vậy, sau 4 trận toàn thua, Nepal chính thức bị loại ở vòng loại Asian Cup 2027”.

Tờ Hamrokhelkud tỏ ra tiếc nuối: “Nếu cú dứt điểm của Dinesh Henjan ở phút 85 thành bàn, không biết chừng Nepal đã có thể gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Đối thủ thực hiện khá nhiều cú dứt điểm trong trận đấu này nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng”.

Tờ Khabar lên tiếng khen ngợi thủ môn Kiran Chemjong: “Thủ môn Kiran Chemjong đã trải qua một trận đấu xuất sắc, với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi 1 bàn thắng vào lưới Nepal. Toàn đội đã không thể tặng món quà cho Rohit Chand, người có trận đấu thứ 100 khoác áo Nepal. Hành trình của đội bóng ở vòng loại Asian Cup 2027 chính thức khép lại”.

Vào tháng 11, loạt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra. Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Lào, còn Nepal đối đầu với Malaysia.