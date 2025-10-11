Tuyển Việt Nam lộ điểm yếu chí tử và nỗi nhớ Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu khó khăn hơn dự kiến rất nhiều trước Nepal. Sau trận đấu đó, vấn đề hàng công của “Rồng vàng” lại trở nên nổi cộm. Bởi lẽ, nếu như các chân sút Việt Nam dứt điểm tốt hơn, chúng ta không gặp khó tới vậy.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề sau trận thắng Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam đã cầm bóng tới 75% thời lượng, tung ra 24 cú dứt điểm (10 lần trúng đích) và có 11 quả phạt góc. Nói vậy để thấy, mọi chỉ số đều nghiêng về đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Nhưng chúng ta vẫn gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, kể cả khi đối thủ thi đấu với 10 người.

Có một điều dễ nhận thấy, lối chơi của đội tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik chưa thực sự thanh thoát nhưng rõ ràng, hàng công cũng được trao cơ hội nhất định. Việc đội bóng “chỉ” ghi 3 bàn thắng một cách chật vật trước đối thủ yếu (từng thua cả Lào) là điều mang tới nhiều lo lắng.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận điểm yếu này sau trận đấu với Nepal: “Hàng công của đội tuyển Việt Nam cần chắt chiu hơn. Đáng ra, với số cú dứt điểm như vậy, chúng ta phải ghi được nhiều bàn hơn”.

Vấn đề nằm ở đôi chân của các cầu thủ. Không ít tình huống, các chân sút của chúng ta xử lý khá vội và không tạo ra tư thế dứt điểm tốt. Tiến Linh thiếu sự ổn định để gánh vác hàng công. Không phải lúc nào, anh cũng xử lý và dứt điểm tốt như bàn thắng mở tỷ số vào lưới Nepal. Tương tự, Tuấn Hải hay Hoàng Đức cũng không mạnh về khả năng ghi bàn.

Có lẽ, sau khi chứng kiến trận đấu vừa qua, người hâm mộ Việt Nam cảm thấy nhớ Xuân Son. Ở AFF Cup 2024, tiền đạo gốc Brazil đã xuất hiện và mang tới làn gió mới thực sự cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Đó chính là giai đoạn hàng công của đội bóng tốt nhất trong vài năm trở lại đây.

Sau 5 trận ra sân ở AFF Cup 2024, Xuân Son đã ghi 7 bàn thắng (bằng 50% số bàn thắng của toàn đội). Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1997 có thể vừa hoạt động độc lập, vừa có thể kết hợp với những vệ tinh khác.

Nhìn cái cách Xuân Son xử lý bóng, dứt điểm, người ta có thể thấy anh khác biệt hoàn toàn so với các chân sút của đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Chỉ đáng tiếc, chấn thương nặng khiến anh phải rời xa sân cỏ trong hàng tháng trời, khiến cho “Rồng vàng” mất đi sự sắc sảo và tạo ra đột biến.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam rất cần cú hích từ Xuân Son (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chưa kể, nếu có áp lực rất lớn từ Xuân Son ở tuyến trên thì các tuyến của đội tuyển Việt Nam cũng được giảm tải. Hàng thủ của đội bóng thi đấu khá lỏng lẻo trong trận đấu với Malaysia cũng như trong bàn thắng mở tỷ số của Nepal.

Ở trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/10 tới trên sân Thống Nhất (TPHCM), Nepal chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông để ngăn cản thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Nếu hàng công chưa thể thanh thoát, “Rồng vàng” có thể tiếp tục gặp khó. Không chỉ Nepal, nhiều đối thủ yếu sau này sẽ lựa chọn lối chơi “đổ bê tông”. Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho hàng công đội tuyển Việt Nam.