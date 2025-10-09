Đội tuyển Việt Nam chật vật đánh bại 10 cầu thủ Nepal

Tiếp đón Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc áp đảo và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Ngay ở phút thứ 10, Tiến Linh có pha khống chế bóng chuẩn xác và dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số của trận đấu.

Tiến Linh ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam từ rất sớm (Ảnh: Nam Anh).

Những phút tiếp theo, đoàn quân HLV Kim Sang Sik tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút thi đấu vô duyên. Bất ngờ xảy ra ở phút 16 khi Shrestha bật cao đánh đầu hạ Văn Lâm, gỡ hòa 1-1 cho Nepal. Nhận bàn thua chóng vánh, đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc và dứt điểm khá vội vàng.

Đội tuyển Nepal chịu bất lợi khi tiền vệ Laken Limbu nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 sau pha phạm lỗi với Hai Long ngay sát vòng cấm. Chơi hơn người ở hiệp 2, tuy nhiên phải đến phút 67, đội tuyển Việt Nam mới giải tỏa áp lực với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Xuân Mạnh, sau cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Đội tuyển Việt Nam chật vật đánh bại Nepal (Ảnh: Nam Anh).

5 phút sau, Văn Vĩ đá bồi cận thành sau cú sút xa của Hoàng Đức bị thủ môn Kiran đẩy ra, đưa cách biệt lên thành 3-1 cho đội chủ nhà. Dù đối thủ xuống sức, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng và 3-1 là kết quả chung cuộc trên sân Gò Đậu.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Malaysia dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Lào. Sau 3 lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia dẫn đầu với 9 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về đội tuyển Việt Nam (6 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).