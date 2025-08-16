Tuyển nữ Việt Nam - U23 Australia (20h hôm nay): Thử thách gian nan

*Trận bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Australia sẽ diễn ra lúc 20h00 tối nay (16/8), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Australia là đội bóng duy nhất tại giải năm nay buộc phải sử dụng thành phần cầu thủ trẻ U23. Bởi nếu đội bóng xứ sở chuột túi sử dụng đội tuyển quốc gia để thi đấu với các đội Đông Nam Á, họ chắc chắn sẽ vô địch, bởi chênh lệch trình độ giữa bóng đá nữ Australia với phần còn lại của Đông Nam Á quá lớn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng giành vé vào chung kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bằng chứng là thành phần trẻ của bóng đá nữ Australia vẫn giành được vé vào bán kết. Họ chỉ thua trận đầu gặp Myanmar, khi các cầu thủ nữ đến từ xứ sở chuột túi chưa “nóng máy”.

Sang lượt trận thứ hai, lúc phong độ của các cầu thủ đã tốt hơn, U23 Australia đánh bại Philippines, tạo tiền đề để họ vào bán kết.

Thể hình của cầu thủ nữ Australia tốt hơn cầu thủ nữ Việt Nam rất nhiều. Chính vì thế, các pha bóng dài và bóng bổng của U23 Australia sẽ là thách thức lớn dành cho hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Thái Lan, HLV Mai Đức Chung đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu với U23 Australia ở bán kết. Ông Chung xếp tiền vệ Trần Thị Hải Linh (1m66) đá tiền vệ trung tâm, ngay ở vị trí của Dương Thị Vân trước đây.

Thể hình là lợi thế lớn của U23 Australia (Ảnh: VFF).

Sau đó, trong khoảng thời gian cuối trận, HLV Mai Đức Chung đưa trung vệ Lương Thị Thu Thương (1m68) vào sân ở những phút cuối, giúp cô “làm nóng”, chuẩn bị cho trận bán kết.

Hải Linh và Thu Thương là những cầu thủ có thể hình tốt, khả năng tranh chấp tốt, sẽ giúp cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tăng khả năng tranh chấp tay đôi và tăng khả năng chống bóng bổng trước U23 Australia.

Còn về ưu điểm, đội tuyển nữ Việt Nam có kỹ thuật tốt, khả năng kiểm soát bóng tốt hơn các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi. Các cầu thủ Việt Nam có thể tận dụng sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình vượt qua hàng thủ xoay xở chậm của U23 Australia, chúng ta sẽ có cơ hội khoan thủng mành lưới đối phương.

“Quái kiệt” Nguyễn Thị Tuyết Dung không xuất hiện trong trận đấu cuối vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan, có thể đấy là sự chuẩn bị của HLV Mai Đức Chung cho trận bán kết gặp U23 Australia.

Ông Chung muốn dành sự bất ngờ cho đối thủ, muốn Tuyết Dung ở trạng thái sung mãn nhất, chuẩn bị đối đầu với đội bóng đến từ xứ sở chuột túi.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2-1.