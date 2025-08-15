Báo Thái Lan khen giải bóng đá nữ Đông Nam Á tại Việt Nam

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã đi đến vòng bán kết. 4 đội hiện diện ở vòng đấu knock-out gồm đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và U23 Australia được đánh giá rất cao.

Trước vòng bán kết, tờ Siam Sport của Thái Lan dành lời khen cho giải đấu: “Người hâm mộ đổ xô đến xem trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan hôm 12/8. Tạo nên một trong những trận đấu có lượng khán giả cao nhất tại giải đấu này từ trước đến nay”.

Khán giả Việt Nam tạo ấn tượng cực tốt với truyền thông quốc tế (Ảnh: VFF).

“Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan 1-0 trong trận đấu này, trước sự chứng kiến của 25.000 khán giả”, Siam Sport viết thêm.

Lượng khán giả cao ngất ở sân Lạch Tray (Hải Phòng) là niềm mơ ước đối với nhiều sân bóng trong khu vực và trên toàn cầu. Không có nhiều trận bóng đá nữ ở nhiều cấp độ khác nhau, có thể thu hút khán giả dự khán đông như tại Việt Nam.

Tờ Siam Sport bình luận: “Giải bóng đá nữ Đông Nam Á từng đối diện với thực tế là lượng khán giả rất thấp. Trước đây, mỗi trận đấu của giải này chỉ có khoảng vài ngàn, đôi khi chỉ vài chục khán giả đến sân theo dõi các cô gái đá bóng”.

“Tuy nhiên, hiện giải đấu đã phổ biến hơn. Trong những ngày gần đây, mỗi trận đấu tại giải bóng đá nữ khu vực đã đạt đến con số hàng chục ngàn người có mặt trên các khán đài”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh.

Chất lượng của giải rất tốt (Ảnh: FAT).

Đó là về khâu tổ chức, về lượng khán giả, còn về chuyên môn, một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath khen chất lượng của 4 đội có mặt tại bán kết.

Tờ Thairath bình luận: “Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á Philippines đã bị loại, vòng bán kết đã sẵn sàng. Thái Lan, đội từng 4 lần đoạt cúp, sẽ đối đầu với Myanmar, đội có hai lần đoạt cúp. Myanmar chính là đội đã loại Philippines ở vòng bảng”.

“Trong khi đó, chủ nhà Việt Nam, đội đã có 3 lần vô địch, sẽ chạm trán U23 Australia. Đây mới chỉ là lần thứ hai bóng đá Australia có đại diện tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á”, Thairath thông tin thêm.

Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra ngày 16/8, trên sân Lạch Tray. Vào lúc 16h, Thái Lan gặp Myanmar. 20h, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chạm trán U23 Australia.