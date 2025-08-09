Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

Đội tuyển Việt Nam ra sân ở trận đấu với Indonesia với đội hình không phải mạnh nhất, HLV Mai Đức Chung xoay tua đội hình nhằm giảm áp lực cho các cầu thủ do lịch thi đấu khá dày. Tuy nhiên, với chất lượng vượt trội, tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng áp đảo Indonesia, tạo thế trận một chiều, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đối phương.

Không khó để các cầu nữ Việt Nam tiếp cận khung thành Indonesia, nhưng khâu dứt điểm của tuyển nữ Việt Nam chưa được cải thiện so với trận ra quân gặp Campuchia. Phải hơn chục lần dứt điểm không ghi được bàn, tuyển nữ Việt Nam khai thông bế tắc ở phút 25 khi thủ thành Laita mắc lỗi trước cú sút của Bích Thùy. 3 phút sau, cú treo bóng của Hoàng Thị Loan vào trong vòng cấm địa đi vào lưới sau khi không chạm bất cứ cầu thủ nào.

Các cầu thủ nữ Việt Nam chơi vượt trội toàn diện trước Indonesia (Ảnh: VFF).

Sau khi có hai bàn thắng với chút may mắn, tuyển nữ Việt Nam trở lại với sự bế tắc. Ngay cả khi huấn luyện viên Mai Đức Chung thay nhân sự ở đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn thắng trong nửa đầu hiệp hai. Mãi tới phút 69, Hải Yến đã khơi thông bế tắc với cú đánh đầu đưa bóng vào lưới. 2 phút sau, cú sút trượt chân của Ngân Thị Vạn Sự vô tình trở thành bàn nâng tỷ số lên 4-0.

Trong thời gian cuối trận, Indonesia đã xuống sức. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã ghi thêm 3 bàn thắng, do công của Thu Thảo, Hải Yến và Tuyết Dung để thắng chung cuộc 7-0. Mặc dù đội tuyển Việt Nam thắng đậm nhưng nếu tính hiệu quả dứt điểm so với số cơ hội tạo ra thì rõ ràng HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng với các học trò, giống như những gì ông đã phát biểu sau trận thắng trước Campuchia vào tối 6/8.

Ở lượt trận cuối của vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển nữ Thái Lan chỉ để phân định ngôi đầu bảng khi hai đội đã sớm giành 2 vé của bảng A vào bán kết.