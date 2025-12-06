Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thảm bại trước tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng 7-0 trước Malaysia

Tối qua (5/12), tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 7-0 trước Malaysia trong trận mở màn bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 tại Chonburi. Kết quả này cho thấy sự chênh lệch trình độ của hai đội bóng.

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng 7-0 trước Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Báo giới Malaysia cũng thừa nhận về sự chênh lệch này. Tờ Makan Bola giật tít: “Tuyển nữ Việt Nam quá mạnh, Malaysia hứng chịu thất bại”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Tuyển nữ Malaysia hy vọng có thể tạo bất ngờ trong trận đấu với tuyển nữ Việt Nam, ứng cử viên sáng giá cho tấm Huy chương vàng SEA Games 33.

Mặc dù vậy, thực tế trên sân cho thấy tuyển nữ Việt Nam quá mạnh so với Malaysia. Sau 90 phút, Hải Yến và các đồng đội đã nã tới 7 bàn thắng vào lưới Malaysia. Kết quả này khiến cho Malayan Tigress (biệt danh của tuyển nữ Malaysia) rơi xuống cuối bảng”.

Tờ Sinarharian có bài viết: “Tuyển nữ Malaysia có khởi đầu tệ hại ở SEA Games 33”. Tờ báo này viết: “Tuyển nữ Malaysia bắt đầu chiến dịch SEA Games với thất bại 0-7 trước tuyển nữ Việt Nam. Hải Yến đã ghi bàn ngay phút thứ 4, khiến hy vọng tạo nên bất ngờ của Malaysia gần như tan biến.

Báo Malaysia thừa nhận tuyển nữ Việt Nam quá mạnh (Ảnh: Anh Khoa).

Sau đó, các chân sút của Việt Nam đã ghi thêm 6 bàn thắng nữa vào lưới Malayan Tigress. Trong đó, Thái Thị Thảo đã lập cú hat-trick. Tuyển nữ Việt Nam cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games”.

Tờ Bharian nhấn mạnh: “Tuyển nữ của Malaysia không kịp trở tay trước sức ép khủng khiếp của tuyển nữ Việt Nam. Đối thủ sở hữu sức mạnh vượt trội và dễ dàng ghi 7 bàn thắng vào lưới đoàn quân HLV Joel Cornelli”.

Sau chiến thắng trước Malaysia, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines ở lượt trận thứ hai vào ngày 8/12. Ở trận mở màn, Philippines đã thất bại 1-2 trước Myanmar và bị đẩy vào thế buộc phải thắng trước thầy trò HLV Mai Đức Chung.