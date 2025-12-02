Tuyển nữ Việt Nam lên đường dự SEA Games, bắt đầu hành trình bảo vệ HCV

Tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33

Ở đấu trường SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là đương kim vô địch, đồng thời đội đã giành HCV ở 4 kỳ đại hội liên tiếp (vào các năm 2017, 2019, 2022 và 2023). Mục tiêu của đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung lần này là bảo vệ tấm HCV này.

Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường dự SEA Games (Ảnh: VFF).

Tối qua, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Đáng chú ý, danh sách này vẫn có những cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam, như tiền đạo Huỳnh Như, Hải Yến, tiền vệ Bích Thùy, Thái Thị Thảo, hậu vệ Hoàng Thị Loan, thủ môn Kim Thanh…

Toàn bộ các trận đấu của nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra ở Chonburi (cách Bangkok hơn 100km). Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Myanmar và Philippines.

Tại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại Chonburi (Ảnh: VFF).

Chính vì thế, sau khi rời TPHCM sáng nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đến Bangkok (Thái Lan), trước khi toàn đội di chuyển bằng đường bộ từ Bangkok đến Chonburi.

Chúng ta sẽ có trận ra quân gặp đội Malaysia vào ngày 5/12. Sau đó, lần lượt vào các ngày 8/12 và 11/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp các đội Philipppines và Myanmar.

Vòng bán kết của nội dung bóng đá nữ sẽ diễn ra ngày 14/12. Còn trận chung kết và trận tranh huy chương đồng của nội dung này sẽ diễn ra ngày 17/12.