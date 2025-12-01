Bóng đá nam, nữ Việt Nam quyết chinh phục huy chương vàng SEA Games 33

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về đến TPHCM vào chiều 30/11, sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Ngay khi đặt chân về TPHCM, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã có chuyến tập huấn rất quan trọng và rất bổ ích tại Nhật Bản. Các cầu thủ của tôi đã tích lũy được nền tảng thể lực tốt sau chuyến tập huấn này”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã về đến Việt Nam, sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản (Ảnh: VFF).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự SEA Games vào ngày 2/12 (Ảnh: VFF).

“Tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 3 trận đấu với các đội bóng thuộc các trường Đại học tại Nhật Bản. Tôi tin rằng sau 3 trận đấu này, các cầu thủ của tôi được làm quen với nhịp độ thi đấu nhanh và đủ sức đối diện với dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines tại SEA Games”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Tại SEA Games 33 sắp diễn ra ở Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thiếu vắng một vài trụ cột, như trung vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Dương Thị Vân vì chấn thương. Dù vậy, đội vẫn còn sở hữu khá nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn, như Huỳnh Như, thủ môn Kim Thanh, Bích Thùy.

Đặc biệt, HLV Mai Đức Chung dành lời khen cho những cầu thủ nói trên: “Huỳnh Như vẫn là trụ cột của toàn đội. Cô ấy thi đấu đầy bản lĩnh. Sự hiện diện của Huỳnh Như sẽ giúp tăng sức mạnh cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”.

VFF tiễn hai đội tuyển bóng đá nam và nữ lên đường dự SEA Games 33, tối 30/11 (Ảnh: H.P).

“Những gì mà Huỳnh Như thể hiện trong màu áo CLB bóng đá nữ TPHCM, đưa đội này vào tứ kết Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League) phản ánh tầm quan trọng của cô ấy. Ngoài ra, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh hay tiền vệ Thái Thị Thảo cũng chơi rất tốt”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Trong buổi tối 30/11, VFF đã tiễn đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự SEA Games 33. Cả hai đội đều chính thức đặt mục tiêu giành huy chương vàng (HCV) các nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2025.

Theo kế hoạch, trưa 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ rời TPHCM sang Bangkok (Thái Lan), dự SEA Games. Sau đó một ngày, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ sang xứ sở chùa vàng từ TPHCM.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự SEA Games vào ngày 1/12 (Ảnh: VFF).

Tại SEA Games 33, đội U22 Việt Nam thi đấu tại Bangkok, còn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại Chonburi (cách Bangkok khoảng 100km).