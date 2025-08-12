Tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan (hiệp 2): Thu Thảo dứt điểm đẳng cấp

Xem trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan ở đâu?

Vào lúc 19h30 hôm nay (12/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chiến quyết định ở bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á với đội tuyển nữ Thái Lan trên sân nhà Lạch Tray (Hải Phòng).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trận đấu này trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Kể từ đầu giải, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu khá tốt khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đội nữ Campuchia và thắng 7-0 trước đội nữ Indonesia. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn xếp nhì bảng khi kém Thái Lan hiệu số bàn thắng bại.

Đội bóng xứ Chùa vàng đã giành chiến thắng cả hai trận với cùng tỷ số 7-0 trước đội nữ Campuchia và Indonesia. Họ đang xếp trên đội tuyển nữ Việt Nam khi ghi nhiều hơn 1 bàn.

Điều đó đồng nghĩa rằng đội tuyển nữ Thái Lan chỉ cần hòa trong trận đấu này để giành ngôi nhất bảng A, trong khi nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam là giành chiến thắng.

Dù sao, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể tự tin. Trong hai lần chạm trán gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đều giành chiến thắng. Ở Asian Cup 2022, chúng ta đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0. Tới kỳ SEA Games cùng năm, các cô gái Việt Nam cũng hạ gục Thái Lan với tỷ số 1-0.

Thực tế, Thái Lan không hẳn ở thời kỳ sung mãn. Trước thềm giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội bóng này đã mất vé tham dự giải bóng đá nữ châu Á sau thất bại trước Ấn Độ. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chiến thắng trong trận đấu này.

Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị thế và có lợi thế nhất định ở vòng bán kết khi đứng đầu bảng A.