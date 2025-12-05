Báo Thái Lan chỉ ra thêm sự cố trong khâu tổ chức SEA Games 33

"Giành huy chương vàng đã khó, nhưng giữ thể diện và xây dựng lòng tin với tư cách là nước chủ nhà có thể còn khó hơn!", tờ Siam Sport có bài bình luận đáng chú ý vào ngày 4/12 để nói về khâu tổ chức SEA Games 33 xảy ra rất nhiều "hạt sạn" của Tổng cục Thể thao Thái Lan và Ban tổ chức (BTC) giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Các CĐV Thái Lan cổ vũ đội nhà nhiệt tình ở trận ra quân môn bóng đá nam hôm 3/12 (Ảnh: FA Thailand).

Mặc dù SEA Games chỉ còn ít ngày nữa sẽ khai mạc, nhưng nhiều sự cố đã xảy ra làm ảnh hưởng uy tín của nước chủ nhà Thái Lan. Hôm 3/12, ở lễ chào cờ trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào đã xảy ra sự cố về âm thanh khiến phần Quốc ca của hai nước không được ngân lên, dẫn tới các cầu thủ phải "hát chay" Quốc ca.

Trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng gặp sự cố kẹt xe nghiêm trọng trên đường di chuyển từ khách sạn tới sân tập, khiến toàn đội không thể thực hiện trọn vẹn giáo án do không đủ thời gian.

Đặc biệt hôm 2/12, trang mạng xã hội chính thức của SEA Games 33 cũng để xảy ra nhầm lẫn nghiêm trọng khi hiển thị Quốc kỳ Thái Lan thành Quốc kỳ Việt Nam, còn Quốc kỳ Indonesia thành Quốc kỳ của Lào ở lịch thi đấu môn futsal.

Mới nhất, khi phát sóng trực tiếp trận ra quân giữa U22 Thái Lan và U22 Timor Leste, máy quay đã vô tình để một nhóm cổ động viên (CĐV) ngồi trên khán đài ngang nhiên quảng cáo cho các trang web về cá độ.

"Sự xuất hiện của một nhóm CĐV đeo khăn quàng cổ, quảng cáo trắng trợn các trang web cá cược trong lúc phát sóng trực tiếp trên truyền hình là một "vết thương" khác mà thể thao Thái Lan phải chịu trách nhiệm.

Việc cho phép sử dụng hình ảnh sự kiện thể thao như một công cụ tiếp thị bất hợp pháp và vô đạo đức mà không có bất kỳ lệnh cấm nào càng làm nổi bật thêm sự "lỏng lẻo" trong việc giám sát trật tự", tờ Siam Sport phẫn nộ chỉ trích công tác tổ chức của BTC SEA Games 33.

Tờ báo Thái Lan cũng nhấn mạnh thêm: "Đây chỉ mới là khởi đầu. Hỗn loạn nào sẽ xuất hiện sau lễ khai mạc chính thức? Liệu những vấn đề này có được giải quyết, hay chúng sẽ leo thang thành một câu chuyện sử thi, đánh dấu mùa đăng cai này là "SEA Games tệ hại nhất"?

Việc đăng cai SEA Games là cơ hội quan trọng để thể hiện tiềm năng của đất nước, nhưng có vẻ như Thái Lan liên tục "tạo ra nội dung" bị chỉ trích".

Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani (Ảnh: MGR).

Đáng chú ý, ngày 4/12, BTC SEA Games 33 đã gửi thư cho Ủy ban Olympic Việt Nam và Lào, để xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự cố phần Quốc ca ở trận ra quân môn bóng đá nam của hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Thái Lan, ông Gongsak Yodmani, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan khẳng định sự cố hoàn toàn là "lỗi kỹ thuật".

"Nhân viên quản lý âm thanh thuộc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết mọi thứ đều bình thường trong quá trình kiểm tra. Khi vào trận, các nhân viên vẫn nghe qua tai nghe bình thường, nhưng hệ thống loa ở sân lại không phát ra nhạc. Họ không kịp khắc phục sự cố vì trận đấu cần bắt đầu đúng giờ", ông Gongsak bày tỏ về sự cố.

Theo ông Gongsak Yodmani, SEA Games 33 có hơn 50 môn thể thao và các liên đoàn thành viên được giao quản lý công tác tổ chức thi đấu, chuẩn bị cơ sở vật chất và kỹ thuật. Với môn bóng đá, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chịu trách nhiệm.

Ngoài thư xin lỗi gửi đến Việt Nam và Lào, Cục trưởng Gongsak cũng viết thư cho FAT để yêu cầu kiểm điểm, đảm bảo những sự cố tương tự sẽ không xảy ra ở SEA Games 33.