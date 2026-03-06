Trọng tài người Australia bắt chính trận đấu tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan

Theo đó, trọng tài chính điều khiển trận đấu này sẽ là bà Lara Lee (người Australia). Bà Lara Lee sinh năm 1987, được phong cấp trọng tài FIFA vào năm 2019.

Trọng tài người Australia Lara Lee sẽ điều khiển trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan (Ảnh: AFC).

Trọng tài Lara Lee từng điều khiển một số trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2022. Chính vì thế, trọng tài này có kinh nghiệm quốc tế.

Các trợ lý của bà Lara Lee ở trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Đài Loan, sẽ là các trọng tài Emma Kocbek và Madelaine Ruth Allum, đều là những người Australia.

Trọng tài thứ 4 ở trận đấu sắp diễn ra cũng là một người Australia, bà Casey Reibelt. Trọng tài VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz (Australia).

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá Đài Loan sẽ diễn ra lúc 12h ngày mai (7/3, theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Perth Rectangular, tại thành phố Perth (Australia).

Nếu thắng đội tuyển Đài Loan trong trận đấu nói trên, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết giải năm nay.