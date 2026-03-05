Nghịch lý khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó nếu thắng Đài Loan

Ở lượt trận mở màn giải bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Ấn Độ. Thậm chí, “Những chiến binh sao vàng” sẽ giành vé đi tiếp ngay ở lượt trận thứ hai nếu đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) và đồng thời Nhật Bản không thua trước Ấn Độ.

Tuyển nữ Việt Nam có thể rơi vào nhánh đấu khó ở vòng play-off tranh vé dự World Cup nếu thắng Đài Loan (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, việc giành vị trí thứ hai (sau Nhật Bản) ở bảng C không có lợi cho tuyển nữ Việt Nam trên hành trình giành vé tham dự World Cup. Thậm chí, nếu xếp thứ ba ở vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại thuận lợi hơn.

Lý do nằm ở cách phân nhánh đấu của AFC. Theo quy định, 4 đội bóng vào bán kết và 2 đội có thành tích xuất sắc nhất vòng tứ kết sẽ giành vé đi tiếp. Theo phân nhánh, đội thua ở trận tứ kết 1 gặp đội thua ở trận tứ kết 3, còn đội thua trong trận tứ kết 2 gặp đội thua ở trận tứ kết 4 ở vòng play-off tham dự World Cup.

Nếu xếp nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhất bảng B (Trung Quốc hoặc Triều Tiên) ở trận tứ kết 2. Trong trường hợp thua trận, đội quân của HLV Mai Đức Chung sẽ phải gặp đội thua trận thứ 4 (nhì bảng A gặp nhì bảng B).

Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với một trong 4 đội bóng là Australia, Hàn Quốc (bảng A), Trung Quốc, Triều Tiên (bảng B) ở vòng play-off dành cho các đội thua ở tứ kết. Đây đều là các đội bóng mạnh, ở trên trình độ của tuyển nữ Việt Nam rất nhiều. Cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo nên bất ngờ là không cao.

Tuyển nữ Việt Nam cần tính toán hợp lý để hoàn thành mục tiêu tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Còn trong trường hợp xếp thứ 3 ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết 1. Nếu thất bại, đội tiếp tục gặp đội thua ở trận tứ kết 3 (đội nhất bảng C gặp đội thứ ba bảng A hoặc B). Khi ấy, đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận play-off sẽ là một trong các đội Philippines, Iran (bảng A), Uzbekistan, Bangladesh (bảng B). Rõ ràng, những đối thủ này dễ thở hơn rất nhiều so với những đối thủ ở nhánh trên.

Chính điều đó khiến cho tuyển nữ Việt Nam khó tính toán trước lượt trận thứ hai gặp Đài Loan. Bởi lẽ, một chiến thắng lại chưa chắc có lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan diễn ra vào lúc 12h ngày 7/3.