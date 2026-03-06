HLV Mai Đức Chung đánh giá cao cầu thủ nhập tịch của tuyển nữ Đài Loan

“Ở trận ra quân, chúng tôi may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 12h trưa (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn.

Trận đấu trước chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ đã quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực khắc phục những bất lợi này. Với tinh thần thi đấu của mình, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước trận gặp tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026 tại Australia.

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đội hình của họ có nhiều sự thay đổi, cả về cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Tôi được biết tuyển Đài Loan gặp tổn thất về lực lượng khi có cầu thủ chấn thương ở trận gặp Nhật Bản. Tuy vậy, đội bóng này cũng có thêm một số cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản, nên lực lượng đã mạnh hơn so với trước.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất (Ảnh: VFF).

Trận đấu vừa qua gặp Nhật Bản, họ chủ động chơi thấp và chấp nhận thất bại với tỷ số không quá cách biệt. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ rất quan trọng đối với cả hai đội. Dù đã có 3 điểm nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này”.

“Ở mỗi trận đấu, chúng tôi đều có đấu pháp khác nhau tùy theo đối thủ. Đài Loan thua trận đầu tiên nên chắc chắn thi đấu quyết tâm hơn để tìm kiếm điểm số. Họ có thể sẽ đẩy cao đội hình tấn công, khác với cách chơi phòng ngự trước Nhật Bản. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi cũng có những phương án chiến thuật riêng để phù hợp với diễn biến của trận đấu và mục tiêu của mình”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Về khả năng giành vé vào tứ kết sớm một vòng đấu, HLV Mai Đức Chung nói: “Trong bảng đấu này đội tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Ba đội còn lại đều phải rất thận trọng trong từng trận đấu. Chúng tôi không tính toán xa mà tập trung vượt qua từng khó khăn để hướng tới mục tiêu giành quyền đi tiếp”.

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết chiến thắng trước Ấn Độ đã giúp toàn đội có thêm sự tự tin trước trận đấu tiếp theo: “Sau trận thắng Ấn Độ, toàn đội đang có tinh thần rất tốt. Chúng tôi luôn tuân thủ sự chỉ đạo của ban huấn luyện, thi đấu với kỷ luật chiến thuật cao để hướng tới kết quả tốt trong trận gặp Đài Loan”.

Hải Yến chia sẻ trong cuộc họp báo (Ảnh: VFF).

“Tôi đã tham gia đội tuyển từ năm 2011 đến nay và được học hỏi rất nhiều từ HLV Mai Đức Chung cũng như các đồng đội. Hiện tôi được giao nhiệm vụ trong ban cán sự của đội, vì vậy luôn cố gắng hỗ trợ, dìu dắt các cầu thủ trẻ để cùng toàn đội hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong từng trận đấu”, Hải Yến nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV Prasobchoke Chokemor của Đài Loan cho biết đội bóng của mình nhanh chóng tiến hành hồi phục thể lực sau trận gặp Nhật Bản và đang đạt trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, tuyển nữ Đài Loan đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, với nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.