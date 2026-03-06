Thắng đậm Bangladesh, tuyển nữ Triều Tiên vào tứ kết giải châu Á

Đội tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Bangladesh 5-0

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc đoàn quân của huấn luyện viên Ri Song Ho đang có 6 điểm, chắc suất vào vòng tứ kết. Nếu tuyển nữ Trung Quốc giành chiến thắng trước Uzbekistan trong trận đấu diễn ra vào 15h chiều nay (6/3, giờ Việt Nam), tuyển nữ Triều Tiên chắc chắn ở một trong hai vị trí dẫn đầu bảng.

Tuyển nữ Triều Tiên không có xáo trộn nào về đội hình so với trận thắng 3-0 trước tuyển nữ Uzbekistan ở trận ra quân khi gặp tuyển nữ Bangladesh ở trận đấu diễn ra trên sân CommBank (Australia) sáng 6/3.

Tuyển nữ Triều Tiên (áo trắng) áp đảo hoàn toàn trước Bangladesh, dứt điểm 29 lần, trong đó có 11 lần trúng đích và ghi được 5 bàn thắng (Ảnh: AFC).

Ngay phút 14, Kim Kyong Yong đã làm rung lưới thủ thành Mile Akter nhưng bàn thắng đã bị hủy bỏ sau khi kiểm tra công nghệ VAR vì tiền vệ Myong Yu Jong đã để bóng chạm tay trước đó.

Tuyển nữ Triều Tiên lại một lần nữa ghi bàn ở phút 26 nhưng cú sút bằng gót chân cận thành của Han Jin Hong bị trọng tài biên phất cờ báo phạm lỗi với thủ thành của Bangladesh.

4 phút sau, lần thứ ba tuyển nữ Triều Tiên bị từ chối bàn thắng khi VAR xác nhận có lỗi việt vị của Kyong Yong. Dù vậy, bàn thắng mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút 45+5 khi Hong Song Ok bị hậu vệ Afeida Khandaker phạm lỗi trong vòng cấm và tuyển nữ Bangladesh phải chịu quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Myong Yu Jong không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ 4 cho riêng mình chỉ sau hai trận đấu. Hai phút sau, tuyển nữ Triều Tiên nới rộng khoảng cách hai bàn khi Chae Un Yong chuyền bóng cho Kyong Yong dứt điểm cận thành trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Tuyển nữ Triều Tiên có chiến thắng đậm nhất giải vô địch nữ châu Á 2026 tính đến nay (Ảnh: AFC).

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong hiệp hai khi Bangladesh không thể chống đỡ nổi sức ép mạnh mẽ từ tuyển nữ Triều Tiên. Đội bóng Đông Á đã gia tăng cách biệt ở phút 62 sau một pha trượt chân của Kohati Kisku, tạo điều kiện cho Un Yong dứt điểm cận thành ghi bàn.

Tỷ số là 4-0 khi Choe Il Son chuyền bóng cho Kyong Yong trong vòng cấm và cầu thủ này đã tận dụng cơ hội để tung cú sút thấp vào góc dưới khung thành ở phút 64. Chiến thắng thuyết phục được ấn định ở phút 90 khi Kim Hye Yong đánh đầu từ đường chuyền của Song Chun Sim, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Akter.

Kết quả này không chỉ giúp Triều Tiên toàn thắng sau hai lượt trận mà còn ghi dấu chiến thắng đậm nhất tại giải vô địch nữ châu Á 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Với 6 điểm có được, đội bóng Đông Á thảnh thơi chờ đối thủ ở vòng tứ kết.