Tuyển nữ Australia thắng đậm Iran, xác định hai đội đầu tiên vào tứ kết

Trước đội tuyển bóng đá nữ Iran không được đánh giá cao, đội tuyển bóng đá nữ Australia dễ dàng giành thắng lợi rất đậm 4-0. Trận đấu này diễn ra chiều nay (5/3), trên sân Gold Coast (Australia).

Ưu thế của Australia sớm được cụ thể hóa, bóng mới lăn 8 phút, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, Amy Sayer thực hiện đường chuyền từ cánh phải, bóng vô tình bay luôn vào lưới, giúp Australia ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Đội tuyển nữ Australia sớm giành vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Sau bàn thắng vừa nêu, bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân của Iran. Trước khi hiệp một kết thúc, đội tuyển bóng đá nữ Australia ghi thêm hai bàn thắng nữa.

Phút 27, thủ môn Yektaei của Iran không thể khống chế tốt đường chuyền của một cầu thủ Australia, bóng đến đúng vị trí của Mary Fowler, trước khi cầu thủ này dễ dàng dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ sở chuột túi.

Phút 35, Alanna Kennedy tung cú sút vô lê rất căng, đánh bại thủ môn Yektaei bên phía đội khách, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Australia.

Sang hiệp hai, dù đội bóng xứ sở chuột túi đã chủ động đá chậm lại, nhưng họ vẫn có thêm bàn thắng thứ 4. Phút 58, đón quả phạt góc của đồng đội Van Egmond, Alanna Kennedy bật cao hơn hàng thủ Iran, đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 cho Australia.

Chiến thắng này giúp đội tuyển nữ Australia và đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc dắt tay nhau vào tứ kết, chỉ sau hai lượt trận của vòng bảng.

Hai đội bóng này mỗi đội có 6 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại trong bảng A là Iran và Philippines (chưa có điểm nào), trong khi bảng đấu này chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc. Hàn Quốc tạm xếp nhất bảng, nhờ hơn Australia chỉ số phụ.

Iran sau hai trận toàn thua vẫn chưa bị loại, đội bóng Tây Á vẫn có thể tranh vị trí thứ 3 trong bảng với Philippines, đồng thời về lý thuyết có thể đoạt vé vào tứ kết dành cho 2/3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.