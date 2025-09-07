Trọng tài Indonesia “cầm cân nảy mực” trận quyết định của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam và U23 Yemen đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng C vòng loại giải U23 châu Á với 6 điểm. Hai đội sẽ bước vào trận đấu quyết định ở lượt trận cuối để xác định ngôi đầu bảng, kèm theo tấm vé tham dự giải U23 châu Á.

Trọng tài Thoriq Munir Alkatiri bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen (Ảnh: AFC).

Theo quy định của AFC, chỉ có đội đầu bảng và 4/11 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất mới giành quyền tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào năm sau.

Trước trận đấu này, AFC đã phân công trọng tài người Indonesia Thoriq Munir Alkatiri bắt chính. Vị trọng tài sinh năm 1988 bắt đầu điều khiển các trận đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia từ năm 2013 và được FIFA đưa vào danh sách trọng tài quốc tế từ năm 2014.

Trong những năm qua, ông vẫn thường xuyên tham gia điều hành các trận đấu ở AFC Champions League, AFC Cup. Đáng chú ý, trọng tài người Indonesia nổi tiếng là nghiêm khắc khi thường rút ra nhiều thẻ phạt trong các trận đấu của mình.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen là giành vé lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Trong sự nghiệp, ông cầm còi 147 trận và rút ra tới 510 thẻ vàng (trung bình 3,4 thẻ vàng/trận) và 29 thẻ đỏ (trung bình 0,2 thẻ đỏ/trận). Ông từng được PSSI vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất Liga 1 2018, đồng thời giành nhiều giải thưởng khác như "Trọng tài xuất sắc Piala Gubernur Jatim 2013", Piala Bhayangkara 2016, Gojek Liga 1 2018.

Đáng chú ý, ông Thoriq Munir Alkatiri từng bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Lào ở AFF Cup 2018.

Đảm nhiệm vai trò trợ lý cho trọng tài Thoriq Munir Alkatiri trong trận đấu sắp tới là các ông Bangbang Syamsudar (Indonesia) và ông Cheon Jin Hee (Hàn Quốc). Trọng tài bàn là ông Trọng tài Choi Hyun Jai (Hàn Quốc), người đã bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam thắng 1-0 trước U23 Singapore.