Chiến thắng quý giá trước Singapore, U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn

Trong trận đấu sớm ở bảng C vòng loại U23 châu Á, U23 Yemen đã thắng 1-0 trước U23 Bangladesh. Kết quả này gây sức ép nhất định cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Singapore.

Thực tế, U23 Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn trong trận đấu trước U23 Singapore. Một phần bởi vì các chân sút của U23 Việt Nam gặp nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm.

Văn Thuận ăn mừng bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore (Ảnh: Minh Quân).

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam đã tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm. Trong đó, hai cầu thủ Viktor Lê và Thanh Nhàn đã hai lần đưa bóng tìm tới trúng xà ngang và cột dọc ở hai hiệp đấu.

Các chân sút như Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Viktor Lê đều tỏ ra khá vội vàng và nôn nóng trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Càng về cuối trận đấu, U23 Việt Nam càng khiến người hâm mộ trên sân Việt Trì lo lắng. Tất cả chỉ vỡ òa khi Văn Thuận bật cao đánh đầu tung lưới U23 Singapore ở phút 79.

U23 Việt Nam chiếm lợi thế trước trận gặp U23 Yemen (Ảnh: Minh Quân).

Đây thực sự là bàn thắng quý hơn vàng với U23 Việt Nam. Điều đó giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo trước trận đấu với U23 Yemen.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng với cùng 6 điểm như U23 Yemen nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối cùng (20h ngày 9/9), U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen là giành vé tham dự giải U23 châu Á.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại U23 châu Á (Ảnh: Wiki).

Hôm nay, đội U23 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ hai ở vòng loại giải U23 châu Á với U23 Singapore diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là màn so tài có tính chất quyết định với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước U23 Bangladesh. Trong đó, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê đã đánh dấu quan trọng khi ghi bàn thắng đầu tiên cho các đội tuyển Việt Nam.

Viktor Lê vào sân ở hiệp 2 và ngay lập tức đã phủ tầm ảnh hưởng. Tiền vệ gốc Nga đã liên tục có pha uy hiếp khung thành của U23 Bangladesh, trong đó có pha dứt điểm đập xà ngang. Với màn trình diễn ấn tượng ấy, Viktor Lê đã nhận được lời khen từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng như HLV Kim Sang Sik.

Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng Viktor Lê ra sân trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Singapore. Ngoài ra, Văn Khang, Quốc Việt… cũng có thể trở lại đội hình chính.

U23 Singapore không phải là thách thức lớn. Trong trận mở màn, đội bóng ở đảo quốc sư tử đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Yemen.

Tuy nhiên, trong những năm qua, U23 Singapore đã gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam. Thống kê cho thấy, chúng ta chỉ thắng 1/4 trận gần đây gặp U23 Singapore, đó là chiến thắng 7-0 ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận đối đầu gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã để đối thủ này cầm chân với tỷ số 2-2.

Ở bảng C, U23 Yemen được nhận định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phải đảm bảo chiến thắng trước U23 Singapore, trước khi quyết chiến với U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng.