Lập kỷ lục HCV, Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi Thu Hằng nói lời chia tay

Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đồng đội nói lời chia tay

3 tấm huy chương vàng (HCV) của Nguyễn Thị Oanh ở SEA Games 33 lần lượt đến ở các nội dung chạy 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Với 3 tấm HCV này, Nguyễn Thị Oanh đã có tổng cộng 15 HCV qua các kỳ SEA Games, vượt qua kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền từng thiết lập ở SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia (13 HCV).

15 HCV của Nguyễn Thị Oanh tới từ các nội dung chạy 1.500m (SEA Games 29, 30, 31, 32), 5.000m (SEA Games 29, 30, 31, 32, 33), 10.000m (SEA Games 32, 33) và 3.000m vượt chướng ngại vật (SEA Games 30, 31, 32, 33). Nguyễn Thị Oanh cân bằng kỷ lục 15 HCV ở các kỳ SEA Games của các huyền thoại Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).

Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về ngay phía sau Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ chiều nay là Đoàn Thu Hằng. Cô giành huy chương bạc (HCB). Ngay sau khi giành được HCB, Thu Hằng bất ngờ tuyên bố chia tay đấu trường SEA Games.

Thu Hằng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games, nhưng có thể cũng là lần cuối cùng tôi hiện diện ở đấu trường này. Mỗi người có một mục tiêu và một kế hoạch riêng. Tôi có những kế hoạch cho riêng mình và có lẽ tôi sẽ dừng lại”.

“Tôi đã từng thi đấu chung với chị Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nhiều lần rồi, chỉ là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu chung với nhau tại SEA Games. Việc được thi đấu chung với đàn chị và là đối thủ của mình trên đường đua ở giải trong nước, cảm giác của tôi rất hạnh phúc và háo hức”, Thu Hằng nói thêm.

Tuyên bố rút lui của Đoàn Thu Hằng khiến Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam chia sẻ: “Tôi và đồng đội Thu Hằng đã bảo vệ thành tích ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games”.

Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng lần lượt giành HCV và HCB cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“Mỗi người đều có mục tiêu để phấn đấu. Tôi đặt ra mục tiêu giành HCV ở tất cả các nội dung mà mình tham dự tại SEA Games 33. Mục tiêu đó giúp tôi tập trung và luôn nghiêm túc trong tập luyện cũng như thi đấu. Thành công hôm nay là trái ngọt cho nỗ lực của tôi và của các đồng đội trong suốt thời gian qua.

Tôi muốn cảm ơn những ai đã ủng hộ tôi, trên hành trình tôi thi đấu và giành được thành tích. Bên cạnh tôi luôn có gia đình, bạn bè, đồng đội và những người thầy luôn hỗ trợ tôi từng chút một. Những sự hỗ trợ đó thầm lặng nhưng rất đúng lúc”, Nguyễn Thị Oanh nói tiếp.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở đấu trường SEA Games. Ở tất cả các nội dung mà cô tham gia, cô luôn bỏ xa phần còn lại trên đường chạy, gần như một mình băng băng về đích.

Chính điều đó có lẽ khiến cho Nguyễn Thị Oanh khó phá được các kỷ lục SEA Games do chính mình nắm giữ, do cô thiếu những đối thủ ngang tầm để có thể bứt tốc tốt hơn.

Chính Nguyễn Thị Oanh cũng bày tỏ: “Tôi tự nhủ tôi tạm hài lòng với thành tích của mình ở SEA Games 33, tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Còn riêng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật vừa kết thúc, tôi chưa vượt qua được kỷ lục trước đó của chính mình”.

“Sau SEA Games 33, có lẽ tôi cần một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, hồi phục lại tinh thần và thể lực, khôi phục thể trạng ở mức tốt nhất, trước khi tham dự các giải đấu tiếp theo”, vẫn là lời của Nguyễn Thị Oanh.