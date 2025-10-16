Tố cáo FAM gian lận, HLV Malaysia sắp nhận kết cục buồn

Sau chiến thắng 3-0 trước Lào vào hôm 9/10, HLV Peter Cklamovski bất ngờ “đổ thêm dầu vào lửa” khi tố cáo FAM có lỗi trong việc nhập tịch gian lận 7 cầu thủ là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

HLV Peter Cklamovski đối diện với án phạt từ FAM vì chỉ trích cơ quan này (Ảnh: NST).

HLV người Australia cho biết: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với bóng đá Malaysia hiện nay, liên quan đến án phạt của FIFA, đều do lỗi của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Ngay cả khi đó là sai sót hành chính, do cách phát biểu của FAM, thì đấy vẫn là lỗi của FAM”.

Phát biểu của HLV Peter Cklamovski đã khiến dư luận Malaysia dậy sóng. Dù ông đã lên tiếng xin lỗi nhưng khó thoát khỏi án phạt. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận cơ quan này đang điều tra và sẽ xử lý theo quy định với HLV người Australia.

Ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết: “Không chỉ HLV Peter Cklamovski, mà ngay cả các thành viên trực thuộc FAM cũng bị ràng buộc bởi điều lệ và phải tuân thủ quy định. Trước đây, những trường hợp tương tự thường được xem xét theo Điều 88, và giờ đã được chuyển sang Điều 91.

Chuyên gia Datuk Jamal Nasir kêu gọi sa thải HLV Peter Cklamovski vì chỉ trích FAM (Ảnh: FAM).

Tôi tin rằng HLV Peter Cklamovski không có ý xúc phạm. Có thể đó chỉ là sơ suất trong lời nói. Tuy nhiên, với tư cách là tổ chức, chúng tôi có quy tắc cần được tôn trọng. Do đó, tôi đề xuất lên Hội đồng kỷ luật để có hành động nếu cần thiết liên quan đến tuyên bố này”.

Nhiều quan điểm cũng kêu gọi sa thải HLV Peter Cklamovski vì chỉ trích FAM. Cựu tuyển thủ Malaysia, Datuk Jamal Nasir, cho biết: “Nếu là tôi, tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức. Dù ai trả lương cho HLV Peter Cklamovski thì ông ấy dẫn dắt đội tuyển Malaysia có nghĩa là đang đại diện cho đất nước. Ông ấy cần tôn trọng FAM, cơ quan quản lý đội tuyển quốc gia. Ông ấy không xứng đáng là HLV trưởng đội tuyển Malaysia”.