Tổng thư ký AFC hé lộ bóng đá Malaysia khó tránh án phạt nặng

Tối qua (6/10), phát biểu trước truyền thông Malaysia, TTK Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul cho biết: “Không chỉ có đội tuyển Malaysia mà CLB Johor Darul Tazim của Malaysia cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, lần lượt ở vòng loại Asian Cup 2027 và Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025-2026”.

Johor Darul Tazim là đội bóng có 3 cầu thủ trong nhóm 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo.

Bóng đá Malaysia gần như đã thất bại trong việc kháng cáo trước FIFA (Ảnh: ASEAN Football).

Các cầu thủ nhập tịch giả mạo đồng nghĩa với việc CLB Johor Darul Tazim dùng nội binh sai tư cách, nên họ cũng sẽ bị phạt giống đội tuyển Malaysia, nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ này thua kiện.

Ông Datuk Seri Windsor Paul chia sẻ: “Sau khi FIFA và CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, hồ sơ của vụ việc sẽ được chuyển giao cho AFC”.

“Do đội tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim sai phạm ở các giải do AFC tổ chức, nên cả hai đội này sẽ đối diện với nguy cơ bị trừ điểm theo quy định và quy chế của AFC”, vị TTK Liên đoàn Bóng đá châu Á nói thêm.

Điều đáng chú ý, ngày 6/10 là ngày cuối cùng theo thời hạn mà FIFA cho phép FAM và 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Jon Irazabal kháng cáo. Nhưng cho đến tối qua, FAM hé lộ họ vẫn chờ văn bản chính thức của FIFA gửi đến họ, đồng thời FAM vẫn chưa nộp đơn kháng cáo này.

Việc này, theo phân tích của giới bóng đá quốc tế chẳng khác nào chuyện FAM và 7 cầu thủ nói trên đã thất bại, bởi chuyện kháng cáo phải tuân theo những quy định bắt buộc về mặt thời gian, chứ không phải muốn kháng cáo lúc nào cũng được.

Ngày đội tuyển Malaysia bị AFC trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027 có lẽ không còn xa (Ảnh: NST).

Chính tờ Astro của Malaysia phân tích: “Nếu một tổ chức hoặc cá nhân nào đó muốn kháng cáo các quyết định của FIFA, họ phải thông báo bằng văn bản cho FIFA trong vòng 3 ngày sau khi nhận quyết định xử phạt lần đầu, rằng họ sẽ kháng cáo. Sau đó, tổ chức hoặc cá nhân nói trên có thêm 5 ngày để chính thức nộp đơn”.

Chiếu theo phân tích nói trên, thời hạn quy định dành cho FAM và 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đã trôi qua, bóng đá Malaysia đã kháng cáo thất bại.

Hiện tại, FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia còn một cơ hội nữa, để hy vọng lật ngược tình thế, đó là kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Thời hạn để CAS thụ lý vụ việc và đưa ra phán quyết cuối cùng là 21 ngày, kể từ ngày kết thúc kháng cáo tại FIFA.

Dù vậy, TTK AFC Datuk Seri Windsor Paul cho biết, FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải tuân thủ triệt để các mốc thời gian: “Sau khi Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đưa ra quyết định về kết quả kháng cáo, FAM có 10 ngày tiếp theo để thông báo rằng họ có muốn đưa vấn đề lên CAS hay không?”.

“Sau tất cả mọi việc, CAS sẽ gửi kết quả cuối cùng về cho AFC. Chúng tôi sẽ chuyển quyết định này đến Ủy ban Kỷ luật AFC để họ xem xét. Nếu FAM có vi phạm, theo phán quyết của CAS, Ủy ban Kỷ luật của AFC sẽ hành động”, TTK Liên đoàn Bóng đá châu Á Datuk Seri Windsor Paul hé lộ thông tin hết sức quan trọng.