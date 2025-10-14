Thắng "hủy diệt" đội tuyển Lào, Malaysia thị uy sức mạnh

Đội tuyển Malaysia tiếp đón Lào trong trận tái đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Đây là trận đấu mà "Bầy hổ" gần như giữ nguyên đội hình so với trận lượt đi với Lào khi chỉ tung ra một cầu thủ nhập tịch (không có gốc gác Malaysia) là Romel Morales.

Cũng như trận lượt đi, Lào chỉ chơi tốt ở hiệp 1. Thậm chí, đội bóng ở xứ sở Triệu voi còn gây sốc khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 19 do công của Chanthavixay Khounthoumphone.

Malaysia giành chiến thắng 5-1 trước Lào (Ảnh: Malaysia NT).

Tuy nhiên, sang hiệp 2, tình hình đã thay đổi chóng mặt. Lào không còn đủ sức để theo kịp lối chơi của Malaysia.

Kết quả, đoàn quân của HLV Ha Hyeok Jun đã thua tan nát trước Malaysia. Đội chủ nhà đã liên tiếp ghi 5 bàn trong hiệp 2 với các pha lập công của Faisal Halim, Romel Morales (2 bàn), Khammanh Thapaseut (phản lưới nhà), Paulo Josue để hoàn thành cú ngược dòng.

Như vậy, Malaysia đã đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 khi toàn thắng cả 5 trận, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm.

Ngôi sao nhập tịch danh giá của Malaysia bất ngờ bị đối xử phũ phàng

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt ở vụ Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) làm giả hồ sơ, Facundo Garces là cầu thủ danh giá nhất. Cầu thủ người Argentina đang là trụ cột của CLB Alaves thi đấu ở giải La Liga (Tây Ban Nha).

Ngay sau khi FIFA công bố án phạt cấm Facundo Garces tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng, CLB Alaves đã tạm thời đình chỉ cầu thủ này thi đấu. Đây là quyết định khó khăn bởi Facundo Garces là “tấm lá chắn” ở hàng thủ Alaves.

Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó, CLB Alaves nhận thấy khả năng Facundo Garces kháng cáo thành công rất thấp. Do đó, họ đã gạch tên trung vệ 26 tuổi ra khỏi danh sách của Alaves trên trang chủ CLB.

Nhiều quan điểm cho rằng CLB Alaves đã đối xử phũ phàng với trụ cột. Một số người lo lắng Alaves sẽ vin vào cớ Facundo Garces bị cấm thi đấu để chấm dứt hợp đồng sớm với trung vệ gốc Argentina vì lo ngại ảnh hưởng tới hoạt động của CLB (như việc trả lương, ảnh hưởng tới hình ảnh của CLB).

Hợp đồng hiện tại của Facundo Garces với Alaves vẫn còn thời hạn tới năm 2028. Nếu chấp nhận giữ chân Garces sau án treo giò của FIFA, CLB Tây Ban Nha vẫn có thể sử dụng trung vệ này thêm hai năm.

Nhiều người so sánh Facundo Garces với một cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia là Imanol Machuca. Dù cũng bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng nhưng anh vẫn được CLB Velez Sarsfield (Argentina) giữ tên trong danh sách.

FAM vẫn nỗ lực kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA và cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào phán quyết của FIFA và CAS để đưa ra quyết định cuối cùng. Có khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal hoặc họ có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.