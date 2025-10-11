Phản ứng của FAM sau khi bất ngờ bị HLV Malaysia tố cáo gian lận

Hôm qua (10/10), HLV Peter Cklamovski đã bất ngờ “đổ thêm dầu vào lửa” khi tố cáo FAM có lỗi trong việc nhập tịch gian lận 7 cầu thủ là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

HLV Peter Cklamovski bất ngờ đổ lỗi cho FAM vụ nhập tịch gian lận cầu thủ (Ảnh: FAM).

HLV người Australia cho biết: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với bóng đá Malaysia hiện nay, liên quan đến án phạt của FIFA, đều do lỗi của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ngay cả khi đó là sai sót hành chính, do cách phát biểu của FAM, thì đấy vẫn là lỗi của FAM”.

Phát biểu của HLV Peter Cklamovski đã khiến làng bóng đá Malaysia dậy sóng. Tuy nhiên, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, lại đáp trả vô cùng bất ngờ phát biểu của HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Ông Yusoff Mahadi cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta nên quên phát biểu của HLV Peter Cklamovski về FAM. Điều quan trọng là chúng ta cần chúc mừng ông ấy vừa giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước Lào.

Tôi nghĩ HLV Peter Cklamovski cần tập trung vào trận đấu tiếp theo với Lào. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ tràn ngập sân vận động sau chiến thắng này. Họ muốn thấy một màn trình diễn tốt hơn với một dàn cầu thủ mới”.

Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, yêu cầu HLV Peter Cklamovski nên tập trung vào chuyên môn (Ảnh: FAM).

Chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng phát biểu gây chấn động của HLV Peter Cklamovski đã vượt qua ranh giới chuyên môn. Ông nói: “HLV Peter Cklamovski cần tập trung vào công việc của mình. Ông ấy không cần can thiệp vào các vấn đề.

Đội tuyển Malaysia trực thuộc quyền quản lý của FAM. Vì vậy, khi phát biểu bất kỳ điều gì liên quan tới FAM, HLV Peter Cklamovski nên cẩn trọng. Ông ấy không thể nói năng bừa bãi như vậy được”.

Trong thời gian qua, nhiều tờ báo trên khắp châu Á đã lên tiếng kêu gọi công bằng cho đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ đợi phán quyết của FIFA và Tòa án thể thao (CAS) trước khi đưa ra án phạt của Malaysia. Đội bóng này có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hoặc thậm chí là bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.