Tiền đạo Thanh Nhàn nói điều bất ngờ sau bàn thắng vào lưới U23 Yemen

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

"Tôi rất vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn sau khi bỏ lỡ cơ hội tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa áp lực và có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong màu áo U23 Việt Nam”, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu ở buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Yemen trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 9/9.

Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bàn thắng quý giá của Thanh Nhàn ở phút 70 cũng giúp chân sút đang khoác áo CLB PVF Công an Nhân dân giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đồng thời giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia với tư cách là đội đứng đầu bảng C nhờ 3 trận toàn thắng.

Ở giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia hồi tháng 7, Thanh Nhàn gặp chấn thương vào phút chót và không thể cùng đồng đội thi đấu cũng như đăng quang ngôi vương sau đó.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, Thanh Nhàn nhận được sự tín nhiệm lớn từ HLV Kim Sang Sik và góp mặt trong đội hình xuất phát trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh. Tuy nhiên anh thi đấu không mấy ấn tượng nên ở trận đấu với U23 Singapore cũng như với U23 Yemen, Thanh Nhàn chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị.

Chính vì vậy bàn thắng vào lưới U23 Yemen khiến Thanh Nhàn cảm thấy tự tin và nhận điểm cộng từ HLV Kim Sang Sik cho những trận đấu tiếp theo của đội nhà.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc U23 Việt Nam liên tiếp lập thành tích khi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự giải U23 châu Á 2026, chân sút sinh năm 2003 khiêm tốn bày tỏ: "Đây sẽ là quãng thời gian bổ ích và rất cần thiết cho thế hệ U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sau này".