CĐV Đông Nam Á ca ngợi U23 Việt Nam sau tấm vé dự giải U23 châu Á 2026

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

"3 trận, 9 điểm, ghi 4 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Chúc mừng U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tư cách là đội nhất bảng C", tài khoản Lucky Luke đến từ Singapore bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Yemen ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 9/9.

U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt trước U23 Yemen ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Với lợi thế đang dẫn đầu bảng sau hai lượt trận cũng như thi đấu trên sân nhà, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Mặc dù vậy đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn không có được bàn thắng trong hiệp 1 khi những pha dứt điểm cuối cùng chưa thật sự tốt.

Tuy nhiên tình thế đã hoàn toàn đổi khác trong hiệp 2 khi Thanh Nhàn mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 70. Sau pha phối hợp với đồng đội Văn Thuận trước vòng cấm, Thanh Nhàn dứt điểm quyết đoán làm tung lưới thủ thành Mokref.

Dù bị thủng lưới nhưng U23 Yemen vẫn gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Trung Kiên để có bàn gỡ hoà. Chung cuộc đội bóng Tây Á chấp nhận để thua 0-1 và chứng kiến U23 Việt Nam là đội duy nhất ở bảng C có vé dự VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào năm sau.

Thanh Nhàn cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút 70 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Thật tuyệt vời, các bạn giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 rất xứng đáng. Tiếp tục giữ vững phong độ như thế này trong tương lai", tài khoản Deep Sok đến từ Campuchia gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Kim Sang Sik.

"Chúc mừng U23 Việt Nam - một đội bóng trẻ và đang phát triển tốt. Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng loại và tiếp tục thể hiện sức mạnh ở vòng chung kết. Chúng tôi sẽ luôn cổ vũ cho các bạn", tài khoản Hussien Ali đến từ Indonesia bày tỏ.

"U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu rất chắc chắn và thông minh. HLV Kim Sang Sik chứng tỏ vị thế của một chiến lược gia Hàn Quốc khi giúp bóng đá Việt Nam giành suất dự VCK U23 châu Á 2026", tài khoản Bounsou Vongthalath đến từ Lào bình luận.

"Tấm vé dự giải U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam rất thuyết phục. Họ thắng cả 3 trận mà không để thủng lưới bàn nào. Tôi hy vọng đội U23 Thái Lan của chúng tôi sẽ là đội thứ hai ở Đông Nam Á giành vé dự VCK", tài khoản Nan Sopanha đến từ Thái Lan chia sẻ.

U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng, giành vị trí nhất bảng C (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Chúc mừng U23 Việt Nam và lấy làm tiếc khi U23 Campuchia của chúng tôi không giành được vé dự vòng chung kết dù đã cầm hoà U23 Iraq ở lượt trận cuối. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ là đại diện của khu vực Đông Nam Á thi đấu tốt ở Saudi Arabia", tài khoản Caliee Caliee đến từ Campuchia bày tỏ.

"10 năm qua, U23 Việt Nam dự tất cả các vòng chung kết giải đấu U23 châu Á. Chúng ta xứng đáng tự hào về điều đó. Hy vọng thầy trò HLV Kim sang Sik sẽ tiếp tục giữ vững phong độ ở vòng chung kết sắp tới", tài khoản Thạch Poly đến từ Việt Nam chốt lại.