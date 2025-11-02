Báo Malaysia nói thẳng lý do FIFA chưa công bố phán quyết cuối cùng

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA sẽ công bố phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 30/10. Tuy nhiên, cho tới thời điểm sáng 2/11, cơ quan quản lý bóng đá thế giới vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào.

Theo tờ Manka Bola, FIFA chưa bao giờ hứa hẹn về thời điểm công bố phán quyết cuối cùng với FAM (Ảnh: NST).

Theo tờ Manka Bola, người hâm mộ Malaysia đã có sự nhầm lẫn về thời điểm FIFA đưa ra phán quyết. Tờ báo của Malaysia viết: “Đã có sự nhầm lẫn! Trong hai đêm liền, người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn kiên nhẫn chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA liên quan tới việc làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.

Tuy nhiên, việc chờ đợi không có kết quả khi FIFA liên tục trì hoãn việc công bố phán quyết cuối cùng với FAM. Trên thực tế, trong bất kỳ tài liệu nào do FIFA ban hành, mốc thời gian cho kết quả kháng cáo đều không được nêu rõ.

Sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ luật sư đại diện cho FAM, Serge Vittoz. Ông từng tuyên bố rằng thời hạn chót để FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 30/10. Do đó, mọi người đều tin vào cột mốc thời gian này.

Nhiều người hâm mộ thậm chí đã thức cả đêm theo dõi trang chủ của FIFA để cập nhật tình hình. Tuy nhiên, mọi người đều thất vọng vì sự chờ đợi vô ích”.

Tờ Manka Bola nhấn mạnh: “Phán quyết của FIFA rất quan trọng với số phận của bóng đá Malaysia. Mọi người đều muốn biết liệu FIFA giữ nguyên hay hủy bỏ án phạt trước đó, sau quá trình kháng cáo của FAM. Nhiều khả năng, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia sẽ đưa vụ việc lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) nếu như kháng cáo không thành công ở FIFA”.

Malaysia thấp thỏm chờ đợi phán quyết của FIFA (Ảnh: FAM).

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, người có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan tư pháp của FIFA, khẳng định việc cơ quan quản lý bóng đá thế giới chưa công bố phán quyết với Malaysia không phải là điều bất thường.

Vị luật sư này cho biết: “Việc FIFA chậm ra phán quyết không phải là bất thường. Đây có thể là giai đoạn xem xét mở rộng, khi Ủy ban kháng cáo của FIFA cần thêm thời gian đánh giá toàn bộ bằng chứng, lập luận pháp lý và các tài liệu mới từ hai phía”.

Ông Nik Erman lý giải rằng có nhiều yếu tố khiến tiến trình bị kéo dài: “Ủy ban kháng cáo của FIFA có thể đang yêu cầu thêm giải trình hoặc tài liệu từ các luật sư liên quan. Một số thành viên hội đồng có thể bận xử lý vụ việc khác hoặc có vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, việc các bên xin gia hạn thời gian chuẩn bị hồ sơ cũng là chuyện bình thường”.

Theo luật sư này, Điều 60 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cho phép bên kháng cáo trong trường hợp này là FAM, được nộp bằng chứng bổ sung và đề xuất nhân chứng mới trong quá trình xét lại.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi bổ sung đều phải tuân thủ thời hạn nghiêm ngặt. Đơn kháng cáo phải được nộp trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận quyết định ban đầu và các tài liệu, nhân chứng mới phải gửi trong vòng 5 ngày sau đó.

Luật sư Nik Erman nói thêm: “Nếu FAM cho rằng họ đã nộp nhầm hoặc thiếu tài liệu, họ cần được phép nộp lại đúng hồ sơ. Đồng thời, họ có quyền phản bác kết luận của Ủy ban kỷ luật, nhất là về tính xác thực của các giấy tờ được cho là giả mạo”.

Theo luật sư Nik Erman, việc phải xem xét lại toàn bộ hồ sơ, đối chiếu các bằng chứng và đánh giá các lập luận từ hai phía khiến quy trình kháng cáo tại FIFA thường mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Ông lý giải: “Khi một vụ việc liên quan đến tính pháp lý của giấy tờ cầu thủ và yếu tố nhân thân, mọi bước đều phải được kiểm chứng kỹ lưỡng. Đó là lý do FIFA cần thêm thời gian để đảm bảo phán quyết cuối cùng vừa chính xác, vừa công bằng”.