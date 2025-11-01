Tiết lộ thời điểm FIFA công bố phán quyết cuối cùng với Malaysia

Theo tiết lộ mới nhất từ Sabado Velez, kênh truyền thông của CLB Velez Sarsfield (Argentina), nơi cầu thủ nhập tịch Malaysia, Imanol Machuca, đang thi đấu, buổi điều trần kháng án đã được tổ chức vào ngày 30/10 vừa qua. Trong đó, nhóm luật sư bào chữa cho Machuca đã trình bày lập luận trước FIFA.

Phán quyết cuối cùng của FIFA với Malaysia có thể được công bố vào ngày 3/11 hoặc 4/11 (Ảnh: FAM).

Kênh Sabado Velez thông báo trên Instagram: “Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 3/11 hoặc 4/11”.

Nguồn tin thân cận với Machuca tỏ ra lạc quan về kết quả của buổi điều trần với FIFA. Người này nhấn mạnh rằng “mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.”

Trước đó, FIFA được cho là sẽ đưa ra quyết định vào ngày 30/10 nhưng cả FIFA lẫn FAM vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về tiến trình kháng án.

FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch bị Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận vi phạm Điều 22 trong Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ.

Danh sách 7 cầu thủ gồm: Imanol Machuca, Facundo Garcas, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado.

Theo quyết định ban đầu, FAM bị phạt 11,5 tỷ đồng, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 66 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM hồi hộp chờ kết quả kháng cáo lên FIFA (Ảnh: NST).

Sau khi bị FIFA cáo buộc gian lận, FAM cho biết vụ việc xuất phát từ sai sót kỹ thuật của nhân viên trong quá trình nộp hồ sơ và khẳng định liên đoàn đang nghiêm túc khắc phục, đồng thời coi đây là bài học lớn trong công tác quản lý và hành chính.

Theo báo giới Malaysia, nếu như thất bại trong việc kháng cáo lên FIFA, FAM sẽ tiếp tục nộp hồ sơ lên CAS để tìm công lý. Họ đang đối diện với nguy cơ chịu án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Malaysia có thể bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal hay thậm chí là loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.