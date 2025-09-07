Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore

"Singapore giữ kỷ luật tốt, hàng phòng thủ chơi chắc chắn nhưng không may bị thủng lưới ở cuối trận.

Ngược lại U23 Việt Nam dứt điểm rất tệ ở trận đấu này và họ may mắn giành được chiến thắng", tài khoản Neptune Eve của Singapore bình luận sau trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 6/9.

U23 Việt Nam dứt điểm rất nhiều trong suốt trận đấu với U23 Singapore nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam đã tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Singapore. Trong đó, hai cầu thủ Lê Viktor và Thanh Nhàn đã hai lần đưa bóng tìm tới trúng xà ngang và cột dọc ở hai hiệp đấu.

Các chân sút như Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Viktor Lê đều tỏ ra khá vội vàng và nôn nóng trong các pha dứt điểm cuối cùng. Rất may mắn khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng có được bàn thắng ở phút 79 nhờ pha đánh đầu của Văn Thuận.

Bàn thắng này giúp U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn ở lượt đấu cuối khi xếp trên U23 Yemen nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần có một trận hòa là thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

Dù vậy nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là khâu dứt điểm cần phải cải thiện nhiều nếu muốn đánh bại U23 Yemen.

"U23 Việt Nam giữ bóng trong chân suốt cả trận. Nhưng những pha dứt điểm của họ thì quá tệ. May mắn cho U23 Việt Nam khi ghi được bàn thắng cuối trận", tài khoản Rice đến từ Philippine bày tỏ.

"Chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã rất nỗ lực. Chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm ở những trận đấu tới", tài khoản Hahap Glup đến từ Indonesia nhận định.

"Bóng đá trẻ nên các cầu thủ trẻ tỏ ra rất vội vàng, nôn nóng trong các pha dứt điểm. U23 Việt Nam chỉ cần cải thiện tâm lý, tự tin hơn sẽ chơi tốt hơn", tài khoản Natipong Chatchai đến từ Thái Lan cũng lên tiếng.

"Đội trưởng của U23 Singapore dành cả trận đấu chơi trên phần sân nhà. Họ không mạnh dạn tấn công, chỉ biết phòng thủ tiêu cực. Tương lai của bóng đá Singapore là đây sao?", tài khoản Gazz Mosssino của Singapore thất vọng bình luận.

"U23 Việt Nam dứt điểm quá kém. Đá bóng cũng như chơi cờ (cả cờ tướng lẫn cờ vua) là phải biết chơi cờ tàn. Mục đích của đấu cờ là đưa về tàn cuộc để chiến thắng, nên đá bóng mà không biết dứt điểm thì làm sao có thể chiến thắng?!", tài khoản Đoàn Văn Dương đến từ Việt Nam khẳng định.