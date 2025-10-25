Nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia nói điều bất ngờ, minh oan cho VFF

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim từng có thời gian giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), hiện là Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim của Malaysia. Ngoài ra, ông còn là người cung cấp tài chính cho việc nhập tịch một số cầu thủ Malaysia, có tên trong danh sách bị FIFA cấm thi đấu mới đây.

Những cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Trong đó, 3 người đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim của ông Tunku Ibrahim, gồm hậu vệ Jon Irazabal, tiền vệ Hector Hevel và tiền đạo Joao Figueiredo.

Ông Tunku Ibrahim trả lời phỏng vấn truyền thông Malaysia vào chiều nay (Ảnh: Bernama).

Chiều nay (25/10), vị tỷ phú đồng thời là Nhiếp chính vương bang Johor (Malaysia) lần đầu trả lời phỏng vấn báo chí ở Malaysia, từ khi xuất hiện vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả và bị FIFA điều tra.

Trả lời truyền thông Malaysia, ông Tunku Ibrahim bênh vực các cầu thủ có liên quan: “Phán quyết cho rằng cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả là không đúng. Họ đều là người Malaysia, điều đó đã được quy định trong hiến pháp của chúng tôi”.

“Cách xử lý của FIFA liên quan đến án phạt dành cho các cầu thủ này rất kỳ lạ. Ngoài ra, tôi cũng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo rằng đơn khiếu nại không hề đến từ VFF như lời đồn, Chủ tịch và Tổng thư ký (TTK) VFF không hề làm chuyện đó.

Không đời nào có chuyện FIFA điều tra một vấn đề gì từ tác động của bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào”, Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim Tunku Ibrahim khẳng định, minh oan cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Dù cho rằng FIFA quyết định kỳ lạ khi phạt các cầu thủ nhập tịch Malaysia, nhưng người đàn ông đầy quyền lực này nhận định khó có chuyện Liên đoàn Bóng đá thế giới đảo ngược phán quyết của mình.

Ông Tunku Ibrahim nhận định khó có chuyện FIFA đảo ngược án phạt đã ban hành với các cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: FAM).

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim lên tiếng: “Tôi nghĩ FIFA sẽ giữ nguyên các lệnh trừng phạt đã ban bố với bóng đá Malaysia và với các cầu thủ có liên quan. Họ sẽ không đảo ngược quyết định đã đưa ra”.

“Tôi cũng không đồng tình với chuyện chỉ có mỗi mình TTK Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Noor Azman Rahman phải chịu trách nhiệm cho việc sai sót giấy tờ của cầu thủ nhập tịch. Tất cả mọi người có liên quan đều phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend”, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim nhấn mạnh.

Về nguyên nhân hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia có sai sót, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bình luận: “Các câu hỏi về nguồn gốc của cầu thủ nhập tịch Malaysia nên được chuyển đến Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD). Nếu mọi người muốn biết ông hoặc bà của các cầu thủ này là ai, hãy hỏi NRD”.

“Về phía NRD, nếu họ không hài lòng với hồ sơ nhập tịch được FAM gửi lên, họ phải chất vấn ngược lại FAM, vì họ là nơi xét duyệt các đơn xin nhập tịch này”, vẫn là lời của ông Tunku Ibrahim.

Ngày 16/9, FIFA tuyên án phạt cấm thi đấu một năm đối với 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

FAM và 7 cầu thủ có liên quan đang kháng cáo lên FIFA. Nếu kháng cáo thất bại, họ dự định sẽ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).