Thua U22 Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc vẫn được khen đẳng cấp châu Âu

"4 cầu thủ của đội tuyển U22 Trung Quốc có khả năng chơi ở châu Âu, trong đó tiền đạo Baihelamu là ứng viên sáng giá nhất", tờ 163 của Trung Quốc giật tít sau khi chứng kiến đội tuyển U22 Trung Quốc thắng sốc U22 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra ở Thành Đô hôm 15/11.

Theo tờ báo này, sau thất bại đáng tiếc trước U22 Việt Nam ở trận ra quân ngày 12/11, đội tuyển U22 Trung Quốc đã lấy lại niềm tin của người hâm mộ khi giành chiến thắng trước ứng viên số 1 của giải đấu là U22 Hàn Quốc và sáng cửa giành chức vô địch nếu tiếp tục đánh bại U22 Uzbekistan ở lượt đấu cuối vào ngày 18/11 tới.

Tiền đạo Baihelamu Abuduwaili được truyền thông Trung Quốc cho rằng đủ sức chơi ở một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu (Ảnh: Xihua).

Tờ 163 cho rằng màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo Baihelamu Abuduwaili với cú đúp vào lưới Hàn Quốc là điểm nhấn ấn tượng nhất sau trận đấu. "Nhiều người hâm mộ U22 Trung Quốc đang tự hỏi liệu Baihelamu có nên ra nước ngoài thi đấu hay không, bởi việc thi đấu ở châu Âu có thể cải thiện đáng kể kỹ năng và nhận thức của chân sút này.

Nếu Baihelamu thi đấu ở một trong 5 giải đấu hàng đầu, Bundesliga sẽ là một lựa chọn tốt. Giải đấu số một nước Đức đặc biệt phù hợp với các cầu thủ Trung Quốc, cụ thể Yang Chen, Hao Junmin và Shao Jiayi đều đã từng thi đấu tại Bundesliga, trong đó Yang Chen ghi được 8 bàn thắng chỉ trong một mùa giải Bundesliga", tờ 163 bình luận.

Các cầu thủ U22 Trung Quốc được ca ngợi lên mây khi đánh bại U22 Hàn Quốc (Ảnh: 163).

Tờ báo của Trung Quốc còn nhấn mạnh thêm, ngoài Baihelamu, các cầu thủ như Chen Zeshi, Liu Haofan và Wumituiang Yusupu, hay tất cả các thành viên của đội tuyển U22 quốc gia đều có cơ hội khẳng định mình tại Bundesliga.

"Chen Zeshi là một cầu thủ sở hữu trí thông minh, khả năng chuyền bóng và sút bóng tuyệt vời; anh ấy có thể tung ra những đường chuyền xuất sắc hoặc ghi bàn thắng quyết định. Nếu Baihelamu, Chen Zeshi, Liu Haofan và Wumituiang Yusupu khẳng định được vị thế tại Bundesliga, triển vọng tương lai của họ là vô hạn", tờ 163 ca ngợi.

"Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cần can thiệp để tạo điều kiện cho các cầu thủ quốc gia này chuyển đến 5 giải đấu hàng đầu châu Âu nhằm nâng cao sức mạnh tổng thể của đội tuyển Trung Quốc.

Nhiều người hâm mộ đang háo hức mong đợi tương lai của Baihelam tại Bundesliga, hy vọng anh có thể khắc phục những thiếu sót về kỹ thuật và chiến thuật trong các trận đấu. Người ta tin rằng màn trình diễn của Baihelam sẽ không làm mọi người thất vọng và chắc chắn rất đáng để mong đợi", tờ 163 chốt lại.