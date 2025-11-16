U22 Trung Quốc tạo địa chấn, U22 Việt Nam đua vô địch căng thẳng

Lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup tại Thành Đô diễn ra vào hôm qua (15/11) đã diễn ra với nhiều diễn biến đáng chú ý. U22 Việt Nam dù thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Uzbekistan. Trong khi đó, đội chủ nhà U22 Trung Quốc đã tạo ra cơn địa chấn khi hạ gục U22 Hàn Quốc với tỷ số 2-0.

U22 Việt Nam thất bại trước U22 Uzbekistan (Ảnh: UFA).

Như vậy là hai đội thất bại ở lượt trận đầu tiên là U22 Trung Quốc (thua 0-1 trước U22 Việt Nam) và U22 Uzbekistan (thua 0-2 trước U22 Hàn Quốc) đều giành chiến thắng ở lượt hai. Điều này tạo ra cục diện vô cùng khó lường trong cuộc đua vô địch giải Panda Cup 2025.

Theo đó, sau hai lượt trận, cả 4 đội U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan đều có cùng 3 điểm. Trong đó, chủ nhà U22 Trung Quốc đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại +1. Hai đội U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc cùng có hiệu số bàn thắng bại là 0 nhưng U22 Hàn Quốc xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. U22 Uzbekistan xếp cuối cùng với hiệu số -1.

Điều đó đồng nghĩa rằng, cơ hội giành chức vô địch mở ra với cả 4 đội bóng ở lượt trận cuối cùng. Với riêng U22 Việt Nam, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lên ngôi nếu như đánh bại U22 Hàn Quốc với cách biệt nhiều hơn cặp đấu còn lại giữa U22 Trung Quốc gặp U22 Uzbekistan (nếu phân định thắng thua).

Còn trong trường hợp trận đấu của U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan kết thúc với tỷ số hòa, U22 Việt Nam sẽ vô địch nếu như thắng U22 Hàn Quốc với bất kỳ tỷ số nào.

Theo quy định của giải đấu, trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố đầu tiên được xét tới.

U22 Việt Nam sẽ vô địch nếu thắng U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối và có hiệu số bàn thắng tốt nhất trong số 4 đội (Ảnh: UFA).

Thắng U22 Hàn Quốc cũng là con đường duy nhất giúp U22 Việt Nam giành chức vô địch. Nếu như hòa hoặc thua đội bóng xứ Kim chi, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không thể lên ngôi.

Trong bối cảnh U22 Hàn Quốc vừa thất bại trước U22 Trung Quốc, có thể thấy đội bóng của HLV Lee Min Sung không phải là thử thách quá tầm với U22 Việt Nam. Ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô) vào tháng 3 vừa qua, U22 Việt Nam đã hòa tiếc nuối với tỷ số 1-1 trước U22 Hàn Quốc khi Thanh Nhàn đã ghi bàn mở tỷ số.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 14h30 ngày 18/11. Sau đó, vào lúc 18h35, U22 Trung Quốc sẽ đối đầu với U22 Uzbekistan.