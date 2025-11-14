Báo Trung Quốc: "U22 Việt Nam vượt trội, bóng đá trẻ nước nhà đáng lo"

Tối 12/11, U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc tại Thành Đô tại trận mở màn Panda Cup 2025. Sau thất bại này, truyền thông Trung Quốc đã có nhiều đánh giá chuyên sâu về kết quả cũng như màn trình diễn của hai đội.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc tại trận mở màn Panda Cup 2025 (Ảnh: Sina).

Nhận xét về những gì thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện, tờ Sina viết: “Dưới ánh đèn sân Song Lưu ở Thành Đô, một đêm lịch sử đã diễn ra khi U22 Trung Quốc bất ngờ để thua U22 Việt Nam 0-1 ở trận mở màn Panda Cup 2025. Kết quả này không chỉ nối dài chuỗi thành tích đáng thất vọng của các đội trẻ Trung Quốc trước đối thủ Đông Nam Á, mà còn được xem là bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cán cân bóng đá giữa hai quốc gia.

Trận đấu chứng kiến hàng thủ U22 Trung Quốc mắc liên tiếp ba sai lầm ở phút 81, tạo điều kiện để U22 Việt Nam ghi bàn thắng duy nhất. Việc thiếu vắng các trụ cột như Wang Yudong và Kuai Jiwen khiến đội hình Trung Quốc suy yếu, trong khi gần một nửa đội hình không tập trung đúng hạn càng khiến tình hình thêm tệ. Ngược lại, U22 Việt Nam trình diễn lối đá kỹ thuật vượt trội, khả năng triển khai chiến thuật sắc bén và tinh thần thi đấu kiên cường, liên tục xuyên phá hàng phòng ngự U22 Trung Quốc bằng những pha phối hợp ngắn gọn, hiệu quả.

Những con số thống kê nói lên tất cả: U22 Việt Nam đã vươn đến vị trí á quân giải U23 châu Á sắp tới, trong khi Trung Quốc chỉ xếp thứ tư. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về trình độ bóng đá trẻ giữa hai nước. Sự tiến bộ của Việt Nam không phải ngẫu nhiên, mà đến từ một hệ thống đào tạo trẻ bài bản, được đầu tư liên tục kể từ cột mốc U23 Việt Nam vào chung kết giải châu Á năm 2018”.

U22 Trung Quốc khiến truyền thông nước nhà thất vọng (Ảnh: Sina).

Ở chiều ngược lại, Sina bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của U22 Trung Quốc, dù họ được thi đấu trên sân nhà:

“Thất bại không phải sự cố đơn lẻ, mà là hình ảnh thu nhỏ của bóng đá Trung Quốc hiện tại. Từ tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia, bóng đá Trung Quốc đang đối mặt hàng loạt thách thức. Tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Shao Jiayi, có mặt trên sân để tìm kiếm nhân tố cho đội tuyển sắp tái cơ cấu. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa này chắc chắn không giúp ích cho quá trình đánh giá của ông.

Nhiều cầu thủ trong đội U22 hiện nay được kỳ vọng sẽ là nòng cốt đội tuyển quốc gia tương lai. Tốc độ phát triển và tiềm năng của họ sẽ quyết định sức cạnh tranh của bóng đá Trung Quốc trong những năm tới. Đội tuyển dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình trẻ hóa, và lực lượng mới nhiều khả năng dựa trên một đội hình trẻ gần như hoàn toàn. Bởi vậy, sự trưởng thành của lứa U22 hiện tại không chỉ phụ thuộc vào một trận đấu ở Panda Cup, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai bóng đá Trung Quốc”.

Kết lại, Sina nhấn mạnh bóng đá Trung Quốc chỉ có thể thay đổi nếu bắt đầu từ gốc: “Con đường phía trước còn nhiều khó khăn. U22 Trung Quốc sẽ đối đầu Hàn Quốc và Uzbekistan, cả hai đều là thử thách lớn. U22 Hàn Quốc là đương kim vô địch Panda Cup và vừa thắng Uzbekistan 2-0. Chỉ khi bắt đầu từ đào tạo trẻ và xây dựng triết lý bóng đá phù hợp, bóng đá Trung Quốc mới có thể xoay chuyển tình thế và tìm lại vị thế tại châu Á”.